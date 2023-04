Die Stadt Velbert und die Kreispolizeibehörde haben für die Woche 24. bis 28. April mehrere Geschwindigkeitskontrollen in Velbert angekündigt.

Verkehr Hier stehen Blitzer in Velbert-Mitte, Langenberg und Neviges

Autofahrer müssen in der Woche 24. bis 28. April wieder mit zahlreichen Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet rechnen. Neben den mobilen Kontrollen steht dann auch die semistationäre Anlage in Velbert – und zwar an der Kuhlendahler Straße.

Weitere angekündigte Kontrollstellen sind:

Montag, 24. April: Kuhler Straße, Frohnstraße (beides Langenberg); Am Kalksteinbruch, Am Thekbusch (beides Velbert-Mitte); Wülfrather Straße, Kirchstraße (beides Neviges)

Dienstag, 25. April: Bonsfelder Straße, Wodanstraße (Langenberg); Steeger Straße, Herzogstraße (Mitte); Am Rosenhügel, Goethestraße (Neviges)

Mittwoch, 26. April: Voßkuhlstraße, Vogteier Straße (Langenberg); Bahnhofstraße (verkehrsberuhigter Bereich), Poststraße (Mitte); Elsbeeker Straße, Hohenbruchstraße (Neviges); Autobahn Velbert-Nord

Donnerstag, 27. April: Bleibergstraße, Bökenbuschstraße (Langenberg); Am Lindenkamp, Mettmanner Straße (Mitte); Milchstraße, Neustraße (Neviges)

Freitag, 28. April: Hauptstraße, Klippe (Langenberg); Am Höfgessiepen, Hefeler Straße (Mitte) und Kuhlendahler Straße, Nevigeser Straße (Neviges)

