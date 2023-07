Hier gibt’s einen Ausbildungsplatz auf den letzten Drücker

Velbert. Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind einige Schulabgänger noch unversorgt. Was IHK und Arbeitsagentur für sie unternehmen.

Das neue Ausbildungsjahr in der heimischen Wirtschaft startet in knapp vier Wochen. Doch viele Schulabgänger sind noch immer ahnungslos, welchen Beruf sie erlernen und später einmal ausüben wollen. Oder aber ihre Bewerbungen sind bislang ins Leere gelaufen, trotz des allüberall beklagten Fachkräftemangels. Hier wollen Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie Agentur für Arbeit Abhilfe schaffen. Jetzt machte der Beratungsbus, Motto: Ausbildung to go, auf dem Offersplatz in Velbert-Mitte Station.

Yale Yilmaz (IHK) und Franziska Heuer (Jobcenter) stehen an diesem windigen Nachmittag vor dem Bus auf dem Platz. „Die Resonanz ist gut, in den ersten beiden Stunden haben wir bereits mehr als 35 junge Leute beraten,“ bilanziert Franziska Heuer.

Einige junge Velberter haben noch keinen Plan

Tatsächlich waren einige dabei, die noch gar keinen Plan von ihrer Zukunft hatten. Sie wollten häufig abwarten, was die Noten in ihrem Zeugnis hergeben oder auch erstmal Urlaub machen. Sie werden ausführlich beraten, es werden Perspektiven aufgezeigt. Andere, so berichten Yale Yilmaz und Franziska Heuer, haben genaue Vorstellungen von ihren Berufen, wollen Bauzeichner, Mediengestalter, Kaufleute oder Fachinformatiker werden. „Sie haben häufig schon Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz geschrieben, sind aber dennoch nicht zum Zuge gekommen“, erklärt Yilmaz. Die Mitarbeiter der beiden Institutionen lassen sich die Bewerbungsmappen zeigen und auch die Bewerbungsschreiben. So erkenne man häufig schnell, voran es gescheitert sei. Da werden dann Tipps für die gute Mappe gegeben.

Ausbildungsberaterin Lisa Bäcker zeigt, wie man mit der VR-Brille Einblick in den Berufsalltag bekommen kann. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nach einem schlechten Halbjahreszeugnis

Einige Schüler hätten sich nach einem schlechten Halbjahreszeugnis mächtig angestrengt und den Notenschnitt deutlich verbessert. Damit seien sie nun auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz. Vielfach seien die Eltern keine Unterstützung, interessierten sich nicht für die Ausbildungsplatzsuche ihrer Kinder.

500 Ausbildungsplätze mitgebracht

Yilmaz hat 500 Ausbildungsplätze mitgebracht aus dem Kreis Mettmann und Düsseldorf und noch einmal extra die aus Velbert herausgefiltert. „Viele wollen in der Stadt bleiben, scheuen den Weg nach Düsseldorf, das aus Velbert mit dem ÖPNV nicht so gut erreichbar ist“. Wenn sie einen Jugendlichen nach der Vorstellung am Bus überzeugend findet, schlägt sie ihn einer der suchenden Firmen als Kandidaten vor, die sich dann mit dem jungen Mann oder der jungen Frauen in Verbindung setzt.

Die Berater sind im Sommer noch mehrmals in der Region unterwegs. Am Donnerstag, 12. Juli steht der Bus vor dem Bürgerhaus auf dem Marktplatz, am Donnerstag, 19. Juli, machen die Ausbildungsplatzvermittler Station auf dem Königshofplatz in Mettmann und am 9. August sind sie wieder auf dem Offersplatz, jeweils von 12 bis 16 Uhr.

Mit einem historischen Bus der Rheinbahn samt Fahrer sind die Ausbildungs-Beraterinnen nach Velbert gekommen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

