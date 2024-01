Hier gibt es die Trödelscheine für den großen Nevigeser Markt

Beim Trödelmarkt am 1. Mai in Velbert-Neviges ist immer mächtig was los. Die Trödelkarten sind daher begehrt.

Velbert. Am 1. Mai gibt es wieder den großen Trödelmarkt in Velbert-Neviges. Wer einen Stand möchte, sollte sich beeilen. Die Tickets sind begehrt.

Der Kampf um die 164 begehrten Trödelscheine hat begonnen. Die Nevigeser Trödelmeile am 1. Mai ist eine der größten Trödelveranstaltungen ohne Neuware und zieht Jahr für Jahr tausende Besucher in den Wallfahrtsort. Die Nevigeser Dreifaltigkeit – Wahlfahrteröffnung, Kinderfest am Schloss und Trödelmeile - ist ein Publikumsmagnet für Jung und Alt. Eine sehr große Anzahl an Standbetreibern ist Jahr für Jahr in Neviges zu Gast.

Karten für den Trödel in Velbert-Neviges im Café kaufen

Für das Jahr 2024 gibt es ein paar Änderungen, die die Trödelfans wissen müssen: die Trödelscheine können donnertags in der Kaffeestube Neviges (Elberfelder Str. / Ecke Im Orth) von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr erworben werden (es ist nur Barzahlung möglich)

Alternativ hierzu können die Trödelscheine unter der Email-Adresse troedeln-in-neviges@web.de oder unter der Rufnummer 02053-5011085 bestellt werden .

Trödelschein kostet 35 Euro

Der Trödelschein kostet in diesem Jahr 35 Euro zzgl. 10 € Reinigungskaution - für einen Stand (Standbreite 3,40 €), der zusätzliche Meter kostet 13 Euro. Auch in 2024 ist die Werbegemeinschaft Neviges e.V. Veranstalter der Trödelmeile, Veranstaltungsleiter wird, wie auch schon in den letzten Jahren, Helmut Wulfhorst sein

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert