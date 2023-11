Hier erwacht der Velberter Hoppeditz pünktlich am 11.11.

Velbert. Bei den Karnevalisten steigt die Spannung. Der Start der Session 2023/24 steht unmittelbar bevor. Für die Narren bedeutet es eine Heimkehr.

Langsam steigt die Nervosität, aber auch die Vorfreude bei den Velberter Narren: In einer Woche ist es soweit, der Hoppeditz erwacht pünktlich am 11.11. um 11.11. Uhr – diesmal im Forum Velbert.

Die Vorbereitungen sind in der Endphase, Ornate und Orden sind angekommen und warten nur noch auf ihren Einsatz. Die Reden werden geübt und vielleicht zittern dabei auch etwas die Knie, natürlich vor absoluter Vorfreude.

Velberter Kindergarden freuen sich auf ihren Auftritt

Ab 11 Uhr wird am kommenden Samstag die fünfte Jahreszeit unter dem Sessionsmotto „Velberts Farben, die sind bunt, denn gemeinsam ist niemand einsam“ begrüßt. Für Essen und Trinken wird gesorgt sein und außerdem haben hier bereits die Kindergarden aus den Velberter Vereinen ihre ersten Auftritte in der beginnenden Karnevalszeit.

Prinzenpaarproklamation ist ausverkauft

Kleiner Wermutstropfen für etwas langsamere Narren: Durch einen großen Ansturm im Vorverkauf der Prinzenpaarproklamation geben die Velberter Karnevalisten bekannt, dass die Veranstaltung am Abend des 11.11.2023 im Forum Velbert bereits restlos ausverkauft ist. Die designierten Prinzenpaare der Stadt Velbert Nyla und Finn sowie Sina und Fabio freuen sich bereits jetzt auf diesen besonderen Abend.

Weitere Highlights in Velbert

Wer es nicht zur Proklamation geschafft hat, muss nicht traurig sein, denn in der Session gibt es weitere Highlights, auf die der Festausschuss Velberter Karneval hinweist. Mit Blick in den Januar 2024 steht das Wochenende am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Januar vollkommen im Zeichen der Prinzenpaare und Garden. Willkommen sind hier am Samstag alle Prinzenpaare sowie Tanzgruppen und Vereine beim offiziellen Velberter Prinzentreffen, welches die KG Boum haul Pool 1934 e.V. als Gastgeber veranstaltet.

Eine Anmeldung und Rückfragen zu weiteren Informationen bitte an: geschaeftsfuehrer@kg-boumhaulpool.de.

Der Sonntag steht dann voll im Zeichen des Gardetanzes. Begrüßt werden hier beim Gardefestival alle Garden- und Showtanzgruppen der Region. Auch hier können Anmeldungen und Rückfragen an gardefestival@festausschussvelbert.de gerichtet werden.

Auf der Internetseite des Festausschusses gibt es zudem alle Infos zu Sitzungen und weiteren Terminen während der Session: www.festausschussvelbert.de.

