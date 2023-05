Helios Velbert hat einen neuen Chefarzt in der Urologie

Velbert. Der Chefarzt der Urologie, Prof. Mark Goepel, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Seinen Posten in Velbert übernimmt Prof. Alexander Roosen.

Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit als Chefarzt der Klinik für Urologie und Nephrologie am Helios Klinikum Niederberg übergibt Prof. Mark Goepel den Staffelstab an Prof. Alexander Roosen.

Prof. Goepel, der sich in den Ruhestand verabschiedet, hat in seiner Amtszeit die Klinik zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Patienten mit urologischen und nephrologischen Erkrankungen gemacht. Mit dem Wechsel an der Spitze der Klinik tritt Prof. Roosen in große Fußstapfen.

Experte für robotische Chirurgie

Doch der neue Chefarzt ist als ausgewiesener Experte für robotische Chirurgie bestens darauf vorbereitet. Nach Ausbildungsstationen München und Bochum hatte er die robotische Urologie bereits in Freiburg etabliert und ab September 2022 in überschneidender Tätigkeit als Sektionsleiter für Robotik auch am Klinikum Niederberg aufgebaut. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Klinik für Urologie und Nephrologie am Helios Klinikum Niederberg als neuer Chefarzt übernehmen darf“, so Prof. Roosen. Ich möchte die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers Prof. Goepel fortsetzen und die im letzten Jahr eingeführte robotergestützte Chirurgie in allen möglichen Einsatzbereichen der Urologie weiter ausbauen.“

Medizinische Versorgung auf höchstem Niveau

Die Klinik für Urologie und Nephrologie am Helios Klinikum Niederberg ist bekannt für ihre herausragende medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Neben der robotergestützten Chirurgie verfügt die Klinik über ein breites Spektrum an Diagnose- und Therapieverfahren. Das Team aus hochqualifizierten und erfahrenen Ärzten und Pflegekräften sorgt dafür, dass sich die Patienten mit urologischen Krankheitsbildern rundum gut aufgehoben fühlen.

Dank an Mark Goepel

„Im Namen des Helios Klinikums Niederberg möchte ich mich bei Prof. Dr. med. Mark Goepel herzlich für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit als Chefarzt der Klinik für Urologie und Nephrologie bedanken. Unter seiner Führung hat die Klinik ein hervorragendes Ansehen erlangt und sich zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Patienten mit urologischen und nephrologischen Erkrankungen entwickelt. Wir sind Prof. Goepel sehr dankbar für seine hervorragende Arbeit und wünschen ihm alles Gute für den Ruhestand. Wir sind uns sicher, dass er auch weiterhin ein wichtiger Impulsgeber für die Medizin bleiben wird,“ sagt Adrian Borner, Klinikgeschäftsführer.

„Es war für mich eine besondere Freude, die Klinik für Urologie führen zu dürfen und ich bin stolz darauf, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam erreicht haben. Ohne das Engagement und die hervorragende Arbeit des gesamten Teams wäre dies nicht möglich gewesen,“ sagt Prof. med. Mark Goepel abschließend.

