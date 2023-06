Helios Kliniken eröffnen eigene Pflegeschule in Velbert

Velbert. Ab Sommer können angehende Pflegekräfte ganz in Velbert ausgebildet werden. Welche Vorteile die neue Pflegeschule sonst noch bietet.

Das Helios Klinikum Niederberg zum 1. Oktober 2023 eine neue Schule für die Pflegeausbildung in Velbert. Die Dependance des Bildungszentrums Wuppertal startet vorerst mit einem Ausbildungskurs für Pflegefachkräfte inklusive der Vertiefung in die pädiatrische Pflege.

Die neue Schule ermöglicht es den Auszubildenden, sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung an einem zentralen Standort in Velbert zu absolvieren – wohnortnah und mit sehr kurzen Wegen zur Ausbildungsstätte.

Zusatzleistungen für Auszubildende in Velbert

Neben einer fundierten Ausbildung, bietet das Helios Klinikum seinen Auszubildenden auch attraktive Zusatzleistungen an. Dazu gehören beispielsweise die Bereitstellung eines Laptops, eine attraktive Vergütung nach TVöD, eine Übernahmeprämie nach Abschluss der Ausbildung sowie regelmäßige Mitarbeiteraktionen und -events. Als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung gilt der mittlere Schulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss.

Im modernen neuen Haus

Ein weiterer großer Vorteil des Standorts Velbert ist der Krankenhaus-Neubau, der sich aktuell in der letzten Bauphase befindet. Interessierte Schülerinnen und Schüler haben so die Möglichkeit, sich auf qualitativ hochwertige Ausbildungsmöglichkeiten zu freuen und sich gleichzeitig in einem modernen Umfeld weiterzuentwickeln. Bei Fragen und für mehr Informationen steht Jens Banasiak, Pflegedirektor am Helios Klinikum Niederberg zur Verfügung. Bewerbungen für den Ausbildungsstart am 1. Oktober können direkt per Mail an karriere.niederberg@helios-gesundheit.degerichtet werden.

