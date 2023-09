Geschäftswelt in Velbert „Heimgekommen“: So sieht es im neuen Thalia in Velbert aus

Velbert. Der Buchhändler Thalia hat die Velberter Stadtgalerie verlassen und in der Friedrichstraße seinen neuen Laden eröffnet. Wir haben uns umgesehen.

„Es ist ein wenig wie heimkommen“, sagt Andrea Nolte-Jansen. Sie ist Bezirksleiterin bei Thalia und hat am Dienstagmorgen mit Stolz durch die neuen Verkaufsräume der Buchhandlung geführt, die just wiedereröffnet wurde. Aus der Stadtgalerie ist der Buchhändler beinahe zurück an seine alte Wirkungsstätte gezogen.

Genau gegenüber der neuen Geschäftsräume auf der Friedrichstraße hatte Thalia vor rund 18 Jahren den ersten Laden in Velbert eröffnet. Und Rebecca Felicitas Zimmer, die Leiterin der Velberter Thalia-Buchhandlung, ist von Anfang an dabei.

Verkaufsfläche in Velbert vergrößert

Dabei habe man eigentlich gar kein neues Ladenlokal in Velbert gesucht, der Buchhändler sei in der Stadtgalerie ganz zufrieden gewesen. Doch schließlich seien Thalia die Räume an der Friedrichstraße angeboten geworden und dann „merkten wir ein wenig Heimweh und Nostalgie“, so Nolte-Jansen und der Händler griff zu. Zudem ist das Ladenlokal mit 410 Quadratmetern etwas größer als die Verkaufsfläche in der Stadtgalerie. „Hier konnten wir einige Abteilungen neu gestalten“, erklärt die Bezirksleiterin.

Heller Bereich für junge Leser

Durch die großen Schaufenster blickt man von Außen direkt in den Bereich für junge Leser, also für Jugendliche und junge Erwachsene bis 30 oder 35 Jahre. Hier stehen reihenweise Mangas und auch Phantasie-Romane. Von den Buchhändlern selbst gemalte Genreschilder bieten Orientierung. Wer bequem durch einen Schmöker blättern will, für den gibt es gemütliche Sessel, um zu verweilen. „Der Kulturpass für 18-Jährige wird intensiv genutzt. Die Jugendlichen lesen wieder sehr gern“, berichtet Nolte-Jansen, die über 53 Filialen wacht, von ihren Erfahrungen. Dazu tragen auch die Socialmedia-Kanäle TikTok und Booktok bei. Autoren erstellen hier Videos, in denen sie die Bücher, die sie lesen, rezensieren, darüber diskutieren und Witze darüber machen.

Regale wurden wiederverwendet

Viele der Regale im neuen Laden werden die Stammkunden noch aus der Stadtgalerie kennen, vieles ist mitgenommen und wieder aufgebaut worden.

Aber ganz neu gestaltet und aus der Ecke geholt wurde die Kinderbücherei. Fröhliches Orange weist den Weg zu ihr hin, in weißen Regalen finden sich nun all die Geschichtenschätze für ganz kleine und auch größere Kinder. Direkt daneben ist auch eine große Ecke mit Spielen für die lieben Kleinen.

Eigene Spieleecke für Erwachsene

Eine eigene Spieleecke gibt es auch für die großen Kinder und Erwachsene. Hier stehen Puzzles mit 1000 Teilen neben Kartenspielen und den beliebten Escape-Spielen. Da dürfte für jeden etwas dabei sein.

Mitten im Raum stehen die Sondertische an denen es teils Sonderangebote, aber auch spezielle Arrangements, wie Deko für den Herbst sowie ein Tisch voller Accessoires für einen gemütlichen Teeabend in den kommenden dunklen Monaten.

Buchempfehlungen sind sehr beliebt

Und natürlich gibt es auch viel Lesestoff für das erwachsene Publikum in den zahlreichen Regalen. Die Velberter Leser schätzen die Buchempfehlungen der neun Mitarbeiter von Thalia in Velbert. Die heften Kurzrezensionen an die Bücher in den Regalen, über einen „QR-Code“ können Interessierte sich sogar die komplette Rezension des Buches anschauen. „Die Empfehlungen sind so beliebt, so dass wir die Kärtchen häufig ersetzen müssen“, berichtet Rebecca Felicitas Zimmer, die Leiterin der Buchhandlung in Velbert. Sie sieht ihr Geschäft in Velbert angekommen, mit der Bücherei, den Schulen und auch den Händlern in der Nachbarschaft gebe es beste Kontakte. So soll es in der Kooperation mit der Stadtbibliothek auch wieder Autorenlesungen geben.

Zu Eröffnung gab es ein Glücksrad und für das Schlangenfest am Sonntag, 24. September, – dann ist ja auch verkaufsoffener Sonntag – ist eine Schnitzeljagd durch die Buchhandlung geplant.

1919 wurde die erste Thalia Buchhandlung in Hamburg gegründet. Von dort aus wuchs das Unternehmen kontinuierlich und ist heute, mit rund 360 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich sowie 50 % der Anteile an den mehr als 30 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG in der Schweiz, überall im deutschsprachigen Raum vertreten.

2019 schlossen sich die 1817 gegründete Mayersche Buchhandlung und Thalia zum bedeutendsten familiengeführten Sortimentsbuchhändler in Europa zusammen.

