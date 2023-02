Heiligenhaus: Musikalische Wochenenden stehen bevor

Heiligenhaus. Das „rockME“-Festival geht im Club in Heiligenhaus in die nächste Runde. Und es geht zur Sache. Es gibt aber auch ruhigere Veranstaltungen.

Harte Klänge gibt es am Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr im Club an der Hülsbecker Straße auf die Ohren: „rockME“ geht in die nächste Runde, dabei sind Ignition und Secret Sign, beide aus dem Ruhrgebiet. Iron Maiden ist euch zu old-school? Blind Guardian zu verkopft? Na dann wird es Zeit, bei Ignition reinzuhören. Die Ruhrpott-Formation zeigt, wo der Power-Metal-Hammer zu hängen hat. Mit dabei an diesem Abend ist Secret Sign: Ihre Art des Metals ist eine Verbeugung vor der Geschichte des Genres in dem melodische und kraftvolle Strukturen früherer Power Metal Bands mit den Songkonstrukten von alten Hardrock-Bands gepaart wird. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 11 Euro (www.neanderticket.de).

Sanftere Klänge bietet Thorsten Zwingenberger, Meister am Schlagzeug, und sowohl im Jazz als auch im Swing zuhause. Er spielt am Mittwoch, 1. März, im Club. Einlass ist gegen 19 Uhr, Tickets kosten 22 Euro an der Abendkasse, 18 Euro im Vorverkauf (u. a. auf www.neanderticket.de).

„Her Song“ ist das Programm von Nikola Materne, Christiane Hagedorn und Martin Scholz überschrieben. Die drei kreieren eine musikalisch-theatralische Hommage an faszinierende Songwriterinnen wie Björk, Nina Hagen, Lady Gaga, Abbey Lincoln und Judith Holofernes. Einlass ist gegen 19 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro und im Vorverkauf 18 Euro (www.neanderticket.de).

Saitenweise Musik bietet das Essener Gitarrenduo Bernd Steinmann und Stefan Loos im Museum Abtsküche am Freitag, 24. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr. Von Lautenmusik über Klassik, Karibikmelodien, dem Gipsy Swing, bis hin zum Flamenco präsentieren die beiden eine Auswahl zwischen liedhaften Lautenstücken im Stile der englischen Renaissance nach John Dowland bis hin zum langsamen Satz des berühmten Concierto de Aranjuez von J. Rodrigo. Einlass ist gegen 18.30 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 16 Euro, im Vorverkauf 12 Euro (www.neanderticket.de).

Und dann wäre da noch der Liederabend mit Daniel Johannsen (Tenor) und Tatjana Dravenau (Klavier). Der renommierte österreichische Lied-, Oratorien- und Opernsänger Daniel Johannsen und die an der Folkwang Universität lehrende Liedbegleiterin Tatjana Dravenau am Sonntag, 26. Februar, in der Dorfkirche Isenbügel ein spannendes und interessantes Liedprogramm. Einlass ist gegen 16.30 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 22 Euro (17 Euro ermäßigt) und im Vorverkauf Uhr 18 Euro (13 Euro ermäßigt): www.neanderticket.de.

