So bunt und so fröhlich wie hier im Mai 2022 soll es auch an diesem Wochenende beim Frühlingsfest in Heiligenhaus zugehen.

Kultur in Heiligenhaus Heiligenhaus lockt mit Frühlingsfest in die Innenstadt

Heiligenhaus. Klimaschutz, Kultur und Handwerk: Beim Frühlingsfest in Heiligenhaus gibt es jede Menge zu entdecken. Und der Club bietet Kabarett und Filmcafé.

Das Frühlingsfest samt verkaufsoffenem Sonntag steht an -- und zwar an diesem Sonntag, 7. Mai, in der Innenstadt von Heiligenhaus. Der gesamte Bereich ist dann für den Verkehr gesperrt und es gibt zahlreiche Aktionen: Die Handwerker des gleichnamigen Stadtmarketing-Arbeitskreises etwa gestalten eine große Aktionsfläche auf dem Rathausplatz zum Thema „Ausbildung“ mit Demonstrationen beruflicher Perspektiven und informieren zu zu Energiesparmaßnahmen und innovativer Technik zum Klimaschutz.

Auf der gesamten Hauptstraße präsentieren regionale Fahrrad-, Motorrad- und Autohändler die aktuellen Trends nicht nur zum Thema E-Mobilität. Das Thema „Klima- und Umweltschutz“ nimmt der Stadtmarketing-AK Natur und Umwelt auf, und der Stadtmarketing-AK Kultur beteiligt sich in der Passage vom Forum Hitzbleck mit einem großen Flohmarkt zum Thema „Leseförderung“ mit Büchern, Hörbüchern, CDs und Vinyl.

Der Stadtmarketing-AK Handel hat die Begleitung des Festes durch einen verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr) beantragt mit frühlingshaften Angeboten sowie Aktionen in und vor den Geschäften, ergänzt durch Live-Musik, Straßenkünstler, Clowns und Gaukler, Kinderaktionen und vielem mehr. Dazu gibt es ein umfangreiches kulinarisches Angebot auch der Gastronomen und die Frühlingskirmes auf dem Kirchplatz.

Barbara Ruscher ist zu Gast im Club Heiligenhaus. Foto: Stratmanns Theater

Kabarett im Club

Satirisch-bissig wird es am Mittwoch, 10. Mai, im Club an der Hülsbecker Straße, wenn die Kabarettistin Barbara Ruscher ab 20 Uhr zu Gast ist. „Mutter ist die Bestie“ heißt ihr aktuelles Programm, in dem die alleinerziehende Mutter sich bissig und charmant die brennenden Themen unserer Zeit vorknöpft: Wer weiß schon genau, wer man ist? Ist man der Typ ‚Earth, Wind and Eier‘ mit Hang zur eigenen Hühnerhaltung, aber gegen Windräder, sobald sie vorm Wohnhaus stehen? Wo fängt gesellschaftliche Verantwortung an und wo sind die Grenzen? Warum ist der Nachbar ein naturaffiner Stand-up-Paddeling-Fetischist, hat aber vorm Haus einen Schottergarten des Grauens? Einlass ist gegen 19 Uhr, Tickets kosten an der Abendkasse 22 und im Vorverkauf 18 Euro.

Seit vielen Jahren gibt es jeden Donnerstagabend zudem für Kinofans, Filmbegeisterte und für jeden, der es vielleicht gerne werden möchte, die Möglichkeit, kostenfrei eine Filmvorführung zu genießen: Das Filmcafé im Club ist eine Veranstaltung, die vom Förderverein Der Club Heiligenhaus e.V. gesponsert wird. Jeden Donnerstag vor Filmstart findet eine Auslosung statt, wobei man den gezeigten Film des jeweiligen Abends als Blu-Ray gewinnen und mit nach Hause nehmen kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert