Heiligenhaus: Einbruch in Kulturverein

Heiligenhaus. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise bezüglich eines Einbruchs in die Räume eines Kulturvereins an der Ratinger Straße.

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Mittwochabend, 16. Dezember, 21 Uhr, und Freitagmittag, 18. Dezember, 13 Uhr, in ein als Kulturverein genutztes Haus an der Ratinger Straße eingedrungen. Dabei sind die Täter durch ein zerstörtes Fenster und eine beschädigte Tür in die Räume gelangt und haben dort einen Bildschirm, eine Spielkonsole sowie mehrere Spiele auf CD/DVD entwendet. Der entstandene Gesamtschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, entgegen.