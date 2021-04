Straßenverkehr Heftiger Schneefall: Velberter fährt in gleich zwei Autos

Velbert. Ein Audifahrer erkennt zu spät die vor ihm wartenden Fahrzeuge, bremst zu spät und rutsch gleich in zwei Autos. Es entstand hoher Sachschaden.

Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat ein Velberter am Mittwochnachmittag verursacht. Er fuhr gleich in zwei vor einer Ampel wartenden Autos.

Der 24-Jährige war mit seinem Audi A5 auf der Birkenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße wurde er nach eigenen Angaben von plötzlich auftretendem, besonders starken Hagel- und Schneefall überrascht. Dadurch bemerkte er zu spät, dass zwei vorausfahrende Fahrzeuge, bei roten Ampel auf der Linksabbieger- und der kombinierten Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur gestoppt hatten.

Zu spät gebremst

Der junge Mann bremste zu spät und so rutschte der Audi auf der glatten Fahrbahn zwischen die beiden wartenden Fahrzeuge. Die Front des Audis krachte sowohl in das Heck eines BMW 218d auf der Geradeausspur, als auch in das Heck eines Opel Zafira auf der Linksabbiegerspur.

Bei der schweren Kollision blieben der Unfallverursacher, wie auch der 52-jährige BMW-Fahrer aus Velbert und der 38-jährige Opel-Fahrer aus Velbert, unverletzt. An allen drei Unfallfahrzeugen entstand zusammen jedoch ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro.