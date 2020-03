Das „Haus Stemberg“ in Neviges bleibt unangefochten an der Spitze: Auch im siebten Jahr hat Sascha Stemberg, der das über 150 Jahre alte Traditionshaus an der Kuhlendahler Straße in fünfter Generation führt, den begehrten Stern des Restaurantführers Guide Michelin erfolgreich verteidigt. Damit bleibt das „Haus Stemberg“ nach wie vor das einzige Sternerestaurant im Kreis Mettmann und im nahen Wuppertal. „Das ist eine tolle Auszeichnung für das ganze Team“, sagt Vater Walter Stemberg und fügt gleich hinzu: „Denn was wären wir ohne unser Team?“ Ein sympathischer Zug, auch Sohn Sascha glänzt durch Bescheidenheit und drängt sich nie in den Vordergrund. Der Michelin-Stern gilt nach wie vor als höchste Auszeichnung in der Gastronomie. Und wer denkt, er könne sich auf den Lorbeeren ausruhen, der irrt: So haben die scharfen Kritiker insgesamt 28 Restaurants in Deutschland den Stern aberkannt.

Keine Erdbeeren zu Weihnachten

Besonderer Wert wird im Haus Stemberg auf eine regionale und saisonale Küche gelegt. Raffiniert zubereitete Blutwurst gibt es hier ebenso wie Variationen von Trüffel – wenn denn die Zeit danach ist. „Erdbeeren zu Weihnachten werden Sie bei uns nicht auf der Karte finden“, sagte Sascha Stemberg bei anderer Gelegenheit mit Bestimmtheit. Dafür aber zum Beispiel bald Spargel satt vom nahe gelegenen Gut Kuhlendahl. Wo immer es geht, werden Produkte aus der Region bevorzugt, um dann damit Außergewöhnliches zu zaubern.

Spagat zwischen Tradition und Moderne

Das gefiel auch den Autoren des Gastro-Heftes „Feinschmecker“, die in ihrem Märzheft unter dem Titel „Eine Küche, zwei Welten“ den „vorbildlichen Spagat zwischen regionaler Tradition und weltoffener Moderne“ loben. Im Haus Stemberg dagegen geht der Alltag ganz normal weiter. Klar, man freut sich gemeinsam über so viel Auszeichnung. Und wie eine große Familie versammeln sich alle elf Mitarbeiter aus der Küche mit den Servicekräften gemeinsam mit den Stembergs um 12 Uhr zum Mittagessen an dem großen Tisch. Denn ohne ein tolles und engagiertes Team kann man keine Sterne vom Himmel holen.