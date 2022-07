Hattinger Kohlenstraße wird voll gesperrt

Velbert/Hattingen. Auf der wichtigen Verbindung zwischen Essen, Hattingen und Velbert wird die Fahrbahn erneuert. Daher wird die Straße jetzt gesperrt.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr wird in dieser Woche die Erneuerung der Fahrbahn der L439 (Nierenhofer Straße/Kohlenstraße) zwischen Dattenberg/Voßnacker Weg in Essen und Tippelstraße in Hattingen abschließen. Voraussichtlich ab Samstag (16. Juli.) wird die Sanierung der Kohlenstraße zwischen Tippelstraße und Winzermarkstraße in Hattingen fortgesetzt. Der Abschnitt wird sowohl für den motorisierten wie auch für den Fuß- und Radverkehr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Verbindungen zur Winzermarkstraße bleiben frei befahrbar, die Zu- und Ausfahrten zu Tippelstraße und Vogelsberg sind voll gesperrt.

Die knapp 200 Meter lange Strecke ist Teil des etwa zwei Kilometer zweiten Bauabschnitts, der den Bereich zwischen Dattenberg/Voßnacker Weg in Essen und Bonsfelder Straße in Velbert-Nierenhof umfasst. Aufgrund der geringen Breite der Fahrbahn der L439 muss die Landesstraße für die notwendigen Arbeiten voll gesperrt werden. Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert.

In kleinere Unterabschnitte aufgeteilt

Um die Zufahrt zu Privatgrundstücken und anliegenden Gewerbebetrieben (z.B. Tankstelle, Autohandel, Supermarkt) sicherzustellen, wird der zweite Bauabschnitt in vier kleinere Unterabschnitte unterteilt. Die Vollsperrung beschränkt sich dabei jeweils auf einen Unterabschnitt. Eine Karte mit Informationen zur Länge der einzelnen Unterabschnitten finden Sie auf der Straßen.NRW-Projektseite: www.strassen.nrw.de/de/projekte/l439-sanierung-der-nierenhofer-strasse-zwischen-essen-und-velbert.html.

Täglich von rund 10.000 Fahrzeugen benutzt

Die L439 ist eine zentrale Verbindung zwischen den Städten Essen, Hattingen und Velbert und wird täglich von rund 10.000 Fahrzeugen genutzt, davon zählen etwa 2,5 Prozent als Schwerverkehr (z.B. Busse und LKW).

