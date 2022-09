Hattingen: Schwer verletzter Velberter wirft Fragen auf

Hattingen/Velbert. In Hattingen ist nachts ein schwer verletzter Mann aus Velbert aufgefunden worden. Er konnte noch nicht befragt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag ist in der Lange Straße in Hattingen ein schwer verletzter Mann aus Velbert aufgefunden worden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Gegen 23.40 Uhr wurde die Polizei durch die Besatzung eines Rettungsdienstes über den Verletzten informiert und zur Lange Straße 12 gerufen. Der 43-jährige Mann wies schwere Verletzungen im Gesicht und Kopfbereich auf, die von einem körperlichen Angriff stammen könnten.

Velberter wurde in eine Klinik gebracht

Der Mann selber konnte bisher nicht zum Sachverhalt befragt werden. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem möglichen Tatgeschehen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-9166 6000 abgegeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert