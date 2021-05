Handwerkskammer: Donnerstag droht vielen ein Senderausfall

Kreis Mettmann. Vodafone ändert am Donnerstag die TV-Sender-Liste . Mehrere Millionen Haushalte betroffen. Radio- und Fernsehtechnikunternehmen stehen bereit.

Vodafone erreicht in seinem bundesweiten Kabel-Glasfasernetz nach eigenen Angaben fast 24 Millionen Haushalte. Am Donnerstag (26. Mai) ändert sich für die TV-Kunden in Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern die Senderliste, so die Handwerkskammer Düsseldorf. Ein erheblicher Teil der Empfangsgeräte startet den Sendersuchlauf nicht automatisch, weil die Fernseher nicht auf aktuellem technischen Stand sind.

Hilfe von Experten

Betroffene Kunden müssen die neue Senderfolge in diesem Fall selbst manuell aufschalten. TV-Nutzern mit entsprechenden Altgeräten und wenig Routine mit Einstellungsänderungen rät die Handwerkskammer, den Service eines informationstechnischen bzw. Radio- und Fernsehtechnischen Fachbetriebs in Anspruch zu nehmen, um nicht ab Donnerstag von zahlreichen Sendern abgeschnitten zu sein. Der einmalige Kostenaufwand für die professionelle Expertenhilfe bei der Umstellung erspare womöglich tagelangen Ärger, so die Empfehlung der Handwerkskammer in Düsseldorf.

