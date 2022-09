Die Hammer Straße in Essen wird ab 16. September gesperrt. Die Umleitung fürht über Velberter Stadtgebiet.

Straßenverkehr Hammer Straße in Essen wird für einige Monate gesperrt

Essen. Straßen NRW saniert die Hammerstraße, die durch Hochwasser 2021 beschädigt worden war. Die Umleitung führt über das Velberter Stadtgebiet.

Die Hammer Straße zwischen der B 224 (Velberter Straße) in Heidhausen und der Straße Hespertal wird ab Montag, 26. September in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilte die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr mit. Grund für die Sperrung, die voraussichtlich bis Ende November dauert: Während der Starkregen im Sommer 2021 wurden Böschung und Fahrbahn der Hammer Straße auf einer Länge von etwa zehn Metern durch den Hochwasser führenden Hesperbach beschädigt. Straßen.NRW will die Schäden nun beseitigen.

Weiträumige Umleitung

Die Hammer Straße ist eine vielbefahrene Verbindung zwischen Kupferdreh und Werden/Heidhausen. Während der Vollsperrung wird eine weiträumige Umleitung durch Velberter Stadtgebiet über die L 438 (Hespertal/Hefel/Hefeler Straße), die Bismarckstraße, die L 74 (Friedrich-Ebert-Straße) und die B 224 (Werdener Straße / Bergische Landstraße / Heidhauser Straße) eingerichtet. Anwohner können aber auch während der Arbeiten ihre Grundstücke erreichen. Auch die Zufahrt zum Baldeneysee und zum Motorradtreff Haus Scheppen über die Straße Pörtingsiepen bleibt aus Richtung Kupferdreh möglich.

