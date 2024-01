Häuser in Velbert-Langenberg von Einbrechern heimgesucht

Unbekannte sind in zwei Einfamilienhäuser in Velbert-Langenberg eingedrungen.

Velbert. Unbekannte Einbrecher sind in zwei Einfamilienhäuser in Velbert-Langeberg eingedrungen. Beide Male konnten die Täter unerkannt fliehen.

Gleich zwei Einbrüche registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen in Velbert-Langenberg. In der Zeit vom 17. bis zum 28. Januar drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße „In der Heide“. Die Täter kamen vermutlich durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen zunächst nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Durch die Kellertür in Velberter Haus eingedrungen

Am Samstag, 27. Januar, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus, diesmal an der Bökenbuschstraße in Langenberg. In der Zeit von 14.30 Uhr bis 22 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch die rückwärtig gelegene Kellertür gewaltsam in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Augenscheinlich flohen der oder die Einbrecher durch ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses und entkamen unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

