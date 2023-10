Grusel-Veranstaltungen: Das ist Halloween los in Velbert

Velbert. In Velbert und den umliegenden Städten finden am 31. Oktober Halloween-Partys und andere Events statt. Wir geben einen Überblick.

Kaum ein Termin im Veranstaltungskalender polarisiert so sehr wie der 31. Oktober: Während sich die einen auf gruselige Halloween-Partys freuen, können die anderen mit diesem Schnickschnack so gar nichts anfangen. Manch einer sieht gar die deutschen Traditionen in Gefahr.

Fakt ist aber: Halloween-Veranstaltungen erfreuen sich in der Regel großer Beliebtheit. Und auch in Velbert und den Nachbarstädten finden in diesem Jahr verschiedene Partys statt. Wir geben einen Überblick.

Halloween im Forum Velbert und im Brauhaus Alter Bahnhof

Im neuen Forum Velbert wird – organisiert von den Kulturloewen und der Bar Keks – am 31. Oktober ab 20 Uhr Halloween gefeiert. DJ STN und DJane Deniluxe wollen mit „Mainstream-Beats“ für Partystimmung sorgen. Einlass ist ab 18 Jahren, Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf über Neanderticket.

Eine Zeitreise in die 80er- und 90er-Jahre gibt es am 31. Oktober ab 19 Uhr im Brauhaus Alter Bahnhof (Adresse: Güterstraße 9, Velbert). DJ Brummi will mit den Gästen dort ab 19 Uhr die gruseligste Nacht des Jahres feiern. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Zwei DJs wollen im Sportzentrum Velbert Party machen

Robin Schmierek (DJ Robssounds) und Pascal Knorr (DJ Pazo) haben jüngst in der WAZ angekündigt, dass sie regelmäßig Partys in Velbert veranstalten wollen – und nun wollen sie mit einer großen Halloween-Party im Sportzentrum den Auftakt machen. Los geht es um 22 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf (über www.the-first-events.de) 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

Kostümierungen sind bei den meisten Halloween-Partys in Velbert und den Nachbarstädten gerngesehen. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Museumsbesuch mit Gruselfaktor in Velbert

Einen Museumsbesuch mit Gruselfaktor können Groß und Klein an Halloween auch im Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum an der Oststraße in Velbert erleben. Im Schein der Taschenlampe können die Besucherinnen und Besucher zwischen 17 und 22 Uhr durch die finsteren Ecken und Gänge der Ausstellung streifen und Licht in die Geschichte der Schlösser und Beschläge bringen. Das Museum wird vorab passend zum Thema dekoriert, viele Exponate werden mit Gruselelementen ausgestattet. Für die Teilnahme an dem Halloween-Abend ist eine Anmeldung bis Freitag, 28. Oktober, per E-Mail an museum@velbert.de oder telefonisch unter 02051 26-2285 erforderlich. Nur der Museumseintritt wird fällig.

Rock, Pop und Crêpes in der Kulturvilla in Mettmann

In der Kulturvilla in Mettmann (Beckershoffstraße 20, Mettmann) steigt am 31. Oktober ab 20 Uhr die zweite Halloween-Party mit der Rockband „Raum 13“, die Rock- und Pophits covern. Gegen 22 Uhr übernimmt dann ein DJ zur großen Aftershow-Party - für leckere Snacks sorgt der CrêpeFoody. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro – erhältlich über Neanderticket.

Wülfrather Fußgängerzone verwandelt sich zu Halloween

In der Wülfrather Fußgängerzone (Wilhelmstraße) wird es am 31. Oktober ab 17 Uhr gruselig. Viele Geschäfte sind dann bis 22 Uhr geöffnet – und dazu gibt es schaurige Cocktails, blutige Köstlichkeiten und einen düsteren Kostümwettbewerb.

Halloween auf dem Baldeneysee und in der Zeche Carl in Essen

In Essen kann Halloween auf (fast) hoher See gefeiert werden – genauer gesagt auf dem Baldeneysee. Los geht es mit einem Schiff der Weißen Flotte um 19 Uhr am Anleger Hügel (Adresse: Freiherr-vom-Stein-Straße 206a, Essen). Im oberen Salon legt Party-DJ Rick van Beat vier Stunden lang auf, im unteren Salon kann man sich an den Tischen sitzend unterhalten oder erholen. Karten kosten 31 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr – auf der Internetseite www.baldeneysee.com erhältlich.

Auch die Zeche Carl in Essen – früher Steinkohlebergwerk, heute beliebter Veranstaltungsort – wird am 31. Oktober in eine Kammer des Grauens verwandelt. Von den Plattentellern werden bis zum Morgengrauen Rock-Legenden, 80er & 90er serviert. Einlass ist ab 18 Jahren, Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro zzgl. Gebühren. Die Adresse: Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, Essen.

>>>Halloween

Halloween (von All Hallows’ Eve, der Abend vor Allerheiligen) benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen, vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus.

Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch in einigen Ländern des kontinentalen Europa.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert