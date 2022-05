Grundschule Kuhstraße knüpft Freundschaft in Polen

Einige der Helferinnen und Helfer – groß und klein – , die an er Grundschule Kuhstraße in Langenberg für eine Grundschule im polnischen Malbork gesammelt haben.

Langenberg. Ein Hilfstransport nach Malbork führt zu Schulfreundschaft zwischen der Grundschule Kuhstraße aus Langenberg und einer polnischer Grundschule.

Der Hilferuf erreichte die Grundschule Kuhstraße im März: Die Szkoła Podstawowa, eine Grundschule im polnischen Malbork sah sich plötzlich einer großen Anzahl ukrainischer Kinder mit ihren Müttern gegenüber. Malbork liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Danzig. „Die Hilfsbereitschaft in Polen war riesig“, sagt Wolfgang Köhler, Leiter der Grundschule Kuhstraße, „dennoch war die Schule überfordert.“ Über private Kontakte gelangte diese Nachricht an die Kuhstraße – „und Schulpflegschaft und Team waren sich sofort einig: Wir helfen!“

„Uns fehlt es an allem, vor allem aber an Schulutensilien, Kinderkleidung, gebrauchten Handys, Schuhen und Sportsachen“, berichtete Dorota Skibiak, Schulleiterin der Grundschule in Malbork, damals in einer Videokonferenz. Innerhalb weniger Tage organisierten Schulpflegschaft und Schulleitung eine Sammelaktion. „Mit beeindruckendem Engagement brachten Kinder und Eltern säckeweise Kinderkleidung, Spielsachen, Hygieneartikel und Schulsachen in die Aula, wo die Dinge von vielen helfenden Händen sortiert, gepackt und beschriftet wurden“, freut sich der Langenberger Schulleiter. Auch 1300 Euro an Spenden kamen zusammen, „nicht zuletzt dank einer großen Spende von Holz Lumbeck.“

Transport startete an Karfreitag

Die Lehrerinnen und Lehrer aus Malbork freuten sich über die Unterstützung aus Langenberg. Nun soll die Freundschaft vertieft werden. Foto: Wolfgang Köhler / GGS Kuhstraße

Karfreitag fuhren dann zwei Schülerväter mit einem voll gepackten Kleintransporter plus Anhänger nach Malbork, „wo sie auf das allerherzlichste empfangen wurden“, berichten die beiden Fahrer. Die Gastfreundschaft der polnischen Kolleginnen und Kollegen sei überwältigend gewesen „und so war es schade, dass die Rückfahrt schon nach wenigen Stunden anstand.“ Mit im Gepäck hatten die beiden auf der Rückfahrt „viele überwältigende Eindrücke“, eine Urkunde der Szkoła Podstawowa und zahlreiche Geschenke für die Helferinnen und Helfer aus Langenberg – die die beiden Väter nun in der Kinderkonferenz an die Kindersprecherinnen und -sprecher übergeben haben.

Nach den Osterferien gab es dann eine weitere Videokonferenz. „Schnell waren sich Schulpflegschaft und Schulleitungsteams einig: Die erste Begegnung sollte nicht die letzte sein“, sagt Wolfgang Köhler. In dem kurzen Zeitraum der Zusammenarbeit sei so viel Nähe entstanden, „dass es dabei nicht bleiben soll“. Schon im Juni soll über eine Schulpartnerschaft beraten werden. Weitere Besuche sind unabhängig von der Entwicklung in der Ukraine geplant. „Die neuen Freunde in Polen und die Grundschule Kuhstraße gestalten europäische Zusammenarbeit im Kleinen und das funktioniert hervorragend“, ist Schulleiter Wolfgang Köhler überzeugt.

