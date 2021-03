Grüne nominieren ihre Kandidaten für den Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. Die Bundestagswahl steht in diesem Jahr bevor. Die Grünen haben nun ihre Kandidaten nominiert. Für Mettmann II tritt Ophelia Nick an.

Eine Wahlversammlung im Stadion abhalten – auf die Idee kamen am Wochenende die Grünen im Kreis Mettmann. Gewählt werden mussten die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl, und das in Präsenz. So buchte die Partei das Stadion in Ratingen, um in Pandemiezeiten für bestmögliche Sicherheit zu sorgen.

Ophelia Nick aus Wülfrath kandidiert für den Wahlkreis Metttmnn II. Foto: Grüne Kreis Mettmann

Bereits im Dezember sprachen die Mitglieder online den Kandidaten ihr einstimmiges Votum aus, dass jetzt im Stadion bestätigt worden sei. Demnach tritt die Wülfratherin Ophelia Nick für den Wahlkreis Mettmann II (Mettmann Nord) an. Ihr Parteikollege Roland Schüren (Hilden) will für den Wahlkreis I (Mettmann Süd) in den Bundestag ziehen.

Tierwohl und Artenvielfalt

Neben dem Einsatz für Land und Menschen des Nordkreises will sich Ophelia Nick für eine Agrar- und Ernährungswende im Land einsetzen: „Die Art, wie wir uns ernähren und wie wir Landwirtschaft betreiben hat sicherlich was mit uns als Person zu tun, aber auch mit der Welt, in der wir leben“, sagte die 48-Jährige. Ernährung, Tierwohl und Artenvielfalt sei ein riesiges Thema, dem sie sich im Wahlkampf und im Bundestag widmen möchte.

Ophelia Nick ist promovierte Tierärztin, Landwirtin und Buchautorin. Zudem engagiert sich die Wülfratherin als Co-Vorsitzende für den Verein „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V.“. Bei den Grünen ist Nick unter anderem als Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und ländliche Entwicklung aktiv.