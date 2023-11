Straßenverkehr Groß-Baustelle am Berg: Busse fahren in Velbert Umleitung

Velbert. Wegen der Großbaustelle am Berg können Bussen nicht ihren normalen Linienweg fahren. Diesen Weg nehmen die Busse dann,

Die Großkreuzung am Berg wird von November 2023 bis April 2024 für eine bessere Radverkehrsnutzung ausgebaut, außerdem wird die beschädigte Asphaltierung ausgebessert. Folglich sind Umleitungen für den Straßenverkehr in dem oben genannten Zeitraum unumgänglich.

So fahren die Bussen

Von der ersten Bauphase der Großbaustelle Am Berg sind die Buslinien OV2, OV2E, NE8 und die E-Wagen 809 und 830 (in Fahrtrichtung Birth) betroffen. Die Busse können ab dem 20. November (Betriebsbeginn) für voraussichtlich zwei Monate nicht von der Heidestraße in die Jahnstraße abbiegen. Daher fahren die Busse eine Umleitung über die Heidestraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, Papenfeld bis in die Jahnstraße.

Ersatzhaltestellen eingerichtet

Die Haltestelle „Am Berg Bussteig 1“ kann nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle „Am Berg Bussteig 3“ auf der Heiligenhauser Straße (vor der Polizeidienstelle Velbert). Ab der Jahnstraße kann wieder der übliche Linienweg befahren werden. In Fahrtrichtung Velbert Mitte wird der übliche Linienweg befahren.

