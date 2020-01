Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Größter regionaler Geschichtsverein

Der Bergische Geschichtsverein wurde am 13. Juni 1863 in Elberfeld gegründet. Mit 4000 Mitgliedern ist der Verein der größte regionale Geschichtsverein in Deutschland.

In Velbert gründete sich 1936 eine „Abteilung Niederberg“. Den Doppelnamen „Velbert-Hardenberg“ trägt die Abteilung seit 1976. 1. Vorsitzende ist seit 2015 Dr. Jutta Scheidsteger. Kontakt: info@bgv-velbert-hardenberg.de