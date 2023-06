Grillen und offenes Feuer ist in den Velberter Anlagen ab sofort verboten.

Umwelt Grillen in Velberter Parks ist ab sofort verboten

Velbert. Ab sofort gilt ein Grillverbot in den städtischen Anlagen von Velbert. Die Technischen Betriebe erklären, warum das Verbot nun gilt.

Das Grillen sowie offenes Feuer in öffentlichen Parks und Anlagen im gesamten Velberter Stadtbezirk untersagt. Grund dafür sind die anhaltende Trockenheit und die sommerlich steigenden Temperaturen. Dadurch sei die Waldbrandgefahr erhöht. Das Ordnungsamt wird verstärkt kontrollieren. Wer erwischt wird, zahlt 50 Euro Straße plus 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr.

Das schöne Wetter am Wochenende können also nur diejenigen am Grill genießen, die privat entsprechende Möglichkeiten haben. Aber auch hier sollte man angesichts der Trockenheit vorsichtig sein.

