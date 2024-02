Gewerkschaft und Arbeitgeber gemeinsam gegen Rassismus

Velbert. Sozialpartner in Velbert rufen zur Verteidigung der Demokratie und wirtschaftlichen Offenheit auf. „An Demonstrationen beteiligen.“

Nachdem Correctiv-Journalisten ein Geheimtreffen von Neonazis und AFD-Funktionären aufgedeckt hatten, wo über Deportationspläne für Millionen von in Deutschland lebenden Menschen diskutiert wurde, demonstrieren in ganz Deutschland Menschen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Demonstrierenden machen deutlich, dass Menschenrechte unteilbar sind und dass die freiheitlich demokratische Grundordnung gegenüber Populisten und Rechtsextremisten verteidigt werden muss.

Velberter Unternehmer hat Mitarbeiter aus 22 Nationen

Hakan Civelek, Geschäftsführer der IG-Metall VElbert. Foto: Thomas Range / IG Metall

Auch die Sozialpartner der niederbergischen Metallindustrie setzen sich klar für Offenheit und Toleranz ein. „Der Wohlstand und die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft hängt entscheidend davon ab, dass die Weltoffenheit und Toleranz erhalten bleibt“, sagt der Vorsitzende des Bergischen Metallarbeitgeberverbandes Michael Vitz. „In meinem Betrieb arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 22 Nationen. Nur das solidarische Miteinander und der Respekt gegenüber den Kollegen ermöglicht unseren gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg“, so Vitz.

„Auf Menschen mit Migrationshintergrund angewiesen“

„Wir als IG Metall stehen ebenfalls für eine weltoffene, tolerante und solidarische Gesellschaft. Für uns ist Vielfalt, Antirassismus, Respekt und ein solidarisches Miteinander unverhandelbar. Kulturelle Vielfalt ist ein Gewinn und keine Bedrohung“, sagt der Geschäftsführer der IG Metall Hakan Civelek. „Würden die unmenschlichen Deportationspläne umgesetzt werden, würde kein niederbergisches metallverarbeitendes Unternehmen mehr funktionieren. Unsere ganze Wirtschaft ist auf der Arbeitsleistung von Menschen mit Migrationshintergrund aufgebaut“, sagt Civelek.

Michael Vitz, Vorsitzender des Arbeitgeberverbands Metallindustrie. Foto: Metallarbeitgeber

„Gefahr für unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit“

Die Sozialpartner lehnen daher nachdrücklich jede Form von Rechtsextremismus ab und befürworten die aktuellen Demonstrationen gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. „Wir rufen unsere Mitglieder dazu auf, sich an den Demonstrationen zu beteiligen und unsere Grundwerte zu verteidigen. Wir müssen an dem Standort in Deutschland attraktiv bleiben, um weitere ausländische Fachkräfte einzuladen, hier eine neue Heimat zu finden. Dies ist eine wesentliche Zukunftsaufgabe der Politik“, betonen Vitz und Civelek gemeinsam. „Die Pläne der Rechtsextremisten ist eine Gefahr für unsere Demokratie, aber auch für unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und damit für unseren Wohlstand. Wir werden jede Form von Rassismus in unseren Betrieben bekämpfen“, so die Sozialpartner

