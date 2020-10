Gesungene Geschichten mit virtuoser Gitarrenbegleitung

Esther Lorenz und Peter Kuhz: Das eingespielte Team tourt durch ganz Deutschland. Jetzt waren sie in der Vorburg in Velbert zu Gast.

Manchmal meint man, weniger ist mehr. Trotz Coronaregeln kamen rund 20 Personen, die 16 kleinen runden Sitztische in der Vorburg waren fast alle belegt. Auch im musikalischen Sinn schien weniger mehr, denn ohne viel Schnickschnack präsentierten sich vor dem schwarzen Hintergrundvorhang auf der kleinen Bühne, Esther Lorenz mit professionellem Gesang und Peter Kuhz mit unübersehbarer Fingerfertigkeit an der Akustikgitarre, lediglich verstärkt durch Mikrofon.

Eine musikalische Reise

Beide in schwarz gekleidet, tiefrote Deckenstrahler wechselten die Farbe mal zu einem klaren dunkelblau, dunkelgrün oder einem satten sonnengelb. Anlehnend an das Thema „Bossa Nova und Bolero“ kam bei dieser Veranstaltung ausschließlich portugiesisches und spanisches Genre zur Anwendung. Entstanden Ende der 50-er Jahre an der Copacabana, ist der Bossa Nova eine Stilrichtung in der brasilianischen Musik und wurde auf Portugiesisch präsentiert. Der Bolero hingegen, als volkstümlicher, spanischer Paartanz und lateinamerikanische Musik-, Tanz- und Liedform, wurde auf Spanisch vorgetragen. Laut Esther Lorenz „Eine musikalische Reise durch Brasilien und Kuba.“

Atemlose Stille im Publikum

Lorenz studierte klassischen Gesang in Berlin und führte mit ruhiger Stimme informativ durch den Abend, die Entstehungsgeschichten der Lieder sowie deren Kultur erklärend. Atemlose Stille im Publikum, als das erste Lied erklang. Ohne vorherige Erklärung. Ihre professionelle, klassische Gesangsausbildung unüberhörbar, gepaart mit sanftem Melodiespiel der Gitarrenbegleitung. Es könnte auf den Zuhörer wie Strandfeeling wirken, sanft, leicht melancholisch.

Eine Stimme, die unter die Haut geht

Ihre Stimme, die Tiefen und Höhen klar erreichend, voll, reif mit dem gewissen „etwas". Unter die Haut gehend und mit Herz. Dreizehn Lieder im Programm wechselten zwischen Bossa Nova, Bolero, sefardischen Liedern und zwei Gitarrensoli. Wenn man Balladen, schöne Melodien und große Gefühle mag, war man hier goldrichtig. „Bossa Nova ist sehr schöne Musik, die ich sehr gerne mag. Die beiden haben das ganz toll gemacht. Besonders der Gitarrist hat ganz toll gespielt. Die Erklärung dazu hat mir sehr gut gefallen," sagte Zuhörer Andreas Kriker. „Das Zusammenspiel der beiden hat mir besonders gut gefallen. Perfekt aufeinander abgestimmt. Ganz harmonisch. Schöne Stimme," bilanzierte Janina Birkner.