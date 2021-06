Gesuchter Velberter Drogenhändler am Flughafen festgenommen

Düsseldorf/Velbert. Ein Velberter, der dringend verdächtig ist, mit Drogen gehandelt zu haben, ist am Flughafen gefasst worden. Er wehrt sich gegen die Festnahme.

Bei der stichpunktartigen Kontrolle eines Fluges aus Palma de Mallorca hat die Polizei am Mittwochabend auf dem Düsseldorfer Flughafen einen 29-jährigen Velberter festgenommen, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Bei der Festnahme leistete der Deutsche Widerstand gegen die Polizisten und versuchte zu fliehen.

Haftbefehl aus Wuppertal

Das Amtsgericht Wuppertal hatte gegen den Deutschen Untersuchungshaft angeordnet, da der junge Mann dringend verdächtig ist mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Demnach soll der Mann aus Velbert in 13 Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unerlaubten Handel und in 33 Fällen gewerbsmäßig unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben. Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen sich im Zeitraum von April bis Oktober 2017 eine Einnahmequelle durch den An- und späteren, gewinnbringenden Verkauf von Marihuana, Haschisch und Kokain verschafft zu haben.

Auf der Flucht

Als der junge Mann durch die Bundespolizisten angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Polizisten erwischten den Mann, der sich heftig wehrte, und nahmen ihn fest. Nach dem Anlegen der Handfesseln beruhigte sich der Deutsche. Am Donnerstag wird der 29-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.

