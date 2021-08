Gestohlener BMW aus Heiligenhaus in Hattingen entdeckt

Heiligenhaus/Velbert/Hattingen. Nachdem der BMW in Heiligenhaus-Isenbügel gestohlen wurde, konnte er zunächst in Langenberg von Zeugen gesichtet werden. Kurios ist der Zustand.

Ein kurioser Autodiebstahl: Nachdem am Montagmorgen in Isenbügel ein BWM entwendet wurde, konnte er nur wenig später nach Zeugenhinweisen zwischen Langenberg und Hattingen mitten auf der Straße aufgefunden werden. Die Seitenspiegel wurden abgebrochen, das Auto im Innenraum verwüstet – von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Geschehen war die Tat laut Polizei am Morgen des 2. August zwischen 2.30 und 6.30 Uhr. Der weiße BMW M550d X-Drive, welcher mit dem Keyless-go-System verschlossen gewesen sei, parkte in einer Garagenzufahrt am Azaleenweg in Isenbügel. Hier sei er erst in der Nacht geparkt worden. Als der Diebstahl des fünf Jahre alten Kombis, mit einem aktuellen Zeitwert von mindestens 30.000 Euro, am frühen Montagmorgen bemerkt und der Polizei angezeigt wurde, fehlten von dem weißen BMW mit Essener Kennzeichen sowie dem oder den Dieben zunächst jede Spur.

Gleich zwei Zeugenhinweise gingen ein

Doch schon im Zuge erster polizeilicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen habe die Velberter Polizei einen Zeugenhinweis erhalten, nachdem im Velberter Stadtteil Langenberg, auf der Alte Poststraße im Ortsbereich Oberbonsfeld, ein weißer BMW mitten auf der Fahrbahn stehen solle. Im Zuge einer schnellen Überprüfung konnte der Wagen dort nicht sofort aufgefunden werden, jedoch hatten Kollegen der Hattinger Polizei einen ähnlichen Hinweis bekommen, wonach der weiße BMW verlassen mitten auf der Straße Am Homberg in Hattingen stehen würde.

Auf dieser Hattinger Straße, welche eine direkte Verlängerung der Alte Poststraße ist, konnte der in Heiligenhaus entwendete BMW dann tatsächlich aufgefunden und sichergestellt werden. An dem weißen BMW, an dem beide Seitenspiegel abgebrochen und verschwunden, waren, hatten der oder die Diebe den Innenraum offenbar vorsätzlich verwüstet und mit Erde, Dreck und Pflanzenresten verschmutzt. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird deshalb auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Spuren und Hinweise, wie das Fahrzeug gestohlen werden konnte, ergaben sich bei einer ersten Untersuchung am Fundort des BMW nicht. Maßnahmen zur Spurensicherung wurden durchgeführt, der aufgefundene Kombi für weitere Untersuchungen sichergestellt und abgeschleppt.

Polizei bittet um weitere Hinweise

Bisher liegen der Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter sowie zu Verlauf oder Zweck der circa 20 Kilometer weiten Fahrt von Heiligenhaus nach Hattingen vor. Weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nehmen die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 9312-6150, oder in Velbert, 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert