Gesprächskreis: Wenn die Eltern psychisch krank sind

Kreis Mettmann. Im Kreis Mettmann gibt es einen Gesprächskreis für erwachsene Kinder von psychisch kranken Eltern. Weitere Teilnehmer sind wilkommen.

In der „Gesprächsgruppe für Erwachsene, die mit einem psychisch kranken Elternteil aufgewachsen sind“, können sich die Betroffenen über die Erlebnisse in der Kindheit austauschen. Darüber hinaus wird thematisiert, wie das familiäre und soziale Umfeld auf die psychische Erkrankung reagiert hat. Die Teilnehmer können darüber sprechen, welche Auswirkungen ihre Kindheitserfahrungen auf ihr heutiges Leben haben und wie sich ihre Erfahrungen auch im heutigen Umgang mit dem kranken Elternteil niederschlagen.

Gesprächskreis im Kreis Mettmann trifft sich in Langenfeld

Der Gesprächskreis trifft sich an jedem ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr in Langenfeld (in den Räumen des Verbundes für Psychosoziale Dienstleistungen, Im Schaufsfeld 13). Der nächste Termin ist am 7. März. Weitere Teilnehmer aus dem Kreis Mettmann sind herzlich willkommen. Interessenten wenden sich bitte an den Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises Mettmann, Heike Grese-Neuenfeldt, Tel. 02103/2527303, h.grese-neuenfeldt@kreis-mettmann.de, oder Monika Krebs, Tel. 02104/992314, m.krebs@kreis-mettmann.de.

