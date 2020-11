Geschenke aus dem Schuhkarton für Kinder in Not

Velbert. Die populäre Weihnachtsaktion geht in Velbert ins sechzehnte Jahr und ist jetzt dringlich wie selten zuvor. Pakete können noch abgegeben werden.

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ feiert Geburtstag: Seit 25 Jahren existiert sie im deutschsprachigen Raum. Auch in Velbert gibt es viele Möglichkeiten, ein Päckchen für bedürftige Kinder im europäischen Ausland zu packen und abzugeben.

Zeichen der Solidarität

In diesem coronagebeutelten Jahr wäre das ein noch größeres Zeichen der Solidarität als sonst. „Den Kindern in den Empfängerländern geht es im Moment noch schlechter als im Jahr zuvor“, sagt Christel Bierwas, Mitarbeiterin der Evangelischen Gemeinde und Velberter Pionierin der Aktion. Seit 16 Jahren ist Bierwas nun schon bei der von den Samaritern initiierten Aktion mit von der Partie. „Die Länder, in die die Kartons gehen, sind einige der ärmsten Länder. Ihnen geht es wirtschaftlich sehr schlecht“, sagt sie. Und das Jahr 2020 hat die Krisen noch einmal verschärft. „Es gibt schließlich kein Land, das von Corona nicht betroffen ist.“

Weitere Informationen Wer einen Abgabeort für den Schuhkarton in der Nähe finden möchte, kann das unter https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/mitpacken/abgabeort-finden/ tun. Das Etikett für den Schuhkarton findet sich unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org/etiketten. Informationen gibt es bei Christel Bierwas unter 0172 6016884.

Nicht alles darf eingepackt werden

Für Kinder zwischen zwei und vierzehn Jahren können Interessierte einen Schuhkarton packen. Dieser (ungefähr 30x20x10cm) sollte mit Geschenkpapier beklebt werden, ebenso mit einem Etikett, das auf der Webseite (siehe Infokasten) heruntergeladen werden kann. Dort sollten Geschlecht und Alter des Kindes angegeben werden, für das der Karton bestimmt ist. Je nachdem, für welche Zielgruppe der Paket-Packer sich entscheidet, sollte der Karton gefüllt werden. Empfohlen werden zum Beispiel Hygieneartikel, Spielzeug oder Schulutensilien – doch Vorsicht: nicht alle Gegenstände dürfen gepackt werden. So dürfen beispielsweise keine gebrauchten Gegenstände eingepackt werden, auch kein Kriegsspielzeug oder Zaubereiartikel und Literatur. Bargeld ist ebenfalls verpönt. Genauere Informationen und eine Ideen-Liste finden sich auf der Website der Samariter. https://www.waz.de/staedte/velbert/jetzt-den-newsletter-mit-velberter-nachrichten-abonnieren-id227896281.html

In Vor-Coronazeiten gab es gemeinsame Pack-Partys wie hier 2017 in der Markuskirche. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ein persönlicher Gruß

Da es sich bei der Gruppe um eine religiöse Institution handelt, empfehlen die Initiatoren ebenfalls, für das Kind zu beten. Auch ein Gruß sollte beigelegt werden, um den Kindern ein Gefühl der persönlichen Wertschätzung zu geben. Ist all das geschafft, gilt es, das Paket abzugeben. Sammelstellen in der Nähe finden sich im Internet (siehe Infokasten). Zwischen dem 9. und 16. November können die Kartons an zahlreichen Stellen abgegeben werden, unter anderem auch bei Christel Bierwas. „Wir gucken die Pakete dann noch einmal durch“, sagt sie. Es wird überprüft, ob alles sachgemäß verpackt worden ist und sich keine verbotenen Gegenstände im Karton befinden.

Vor allem nach Osteuropa

Ist all das erledigt, geht das Paket auf große Reise: nach Osteuropa; etwa nach Bulgarien, Rumänien oder in die Ukraine. „In diesem Corona-Jahr“, sagt Christel Bierwas, „ist ein Geschenk noch mehr angebracht als vorher“. Wer selbst keinen Karton packen will, kann sich einen packen lassen. Die Spende pro Karton beträgt 30 Euro und der Spender kann selbst da Geschlecht und das Alter des Kindes auswählen. Die Päckchen werden dann von ehrenamtlichen Mitarbeitern gepackt. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.