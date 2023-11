In eine Pizzeria in der Innenstadt wollten drei junge Leute einbrechen (Symbolbild)

Kriminalität Geschäftseinbrüche in Velbert: 15-Jähriger unter Verdacht

Velbert. Die Polizei hat in der Velberter Innenstadt eine 15-Jährigen geschnappt, der in eine Pizzeria einbrechen wollte. Komplizen werden noch gesucht.

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag (20. November) einen 15-jährigen Einbrecher geschnappt. Die Festnahme ist einer aufmerksamen Zeugin zu verdanken. Der junge Mann wird verdächtigt, mehrere Geschäftseinbrüche begangen zu haben.

Gegen 4.45 Uhr war eine Anwohnerin der Friedrichstraße wegen eines lauten Schepperns aus ihrem Schlaf gerissen worden. Als sie aus ihrem Fenster nach dem Rechten schaute, sah sie drei Personen, die sich in verdächtiger Art und Weise an der Tür einer Pizzeria zu schaffen machten.

Eine Velberter Anwohnerin alarmierte die Polizei

Daraufhin alarmierte die Frau die Polizei, die einen Tatverdächtigen fand und festnehmen konnte. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 15 Jahre alten Velberter, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass es in der Nacht zu Montag zu mehreren Geschäftseinbrüchen gekommen war: In insgesamt fünf Geschäfte an der Friedrichstraße waren die Einbrecher eingedrungen – betroffen waren gleich drei Frisörsalons, ein Imbiss und ein Sonnenstudio. Entwendet wurde unter anderem Bargeld und Schmuck.

Den Erziehungsberechtigten übergeben

Unterdessen wurde der 15-Jährige zur Polizeiwache gebracht. Ob er auch für die weiteren Einbrüche an der Friedrichstraße verantwortlich ist, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem dauern auch noch die Ermittlungen zu den beiden mutmaßlichen Mittätern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

