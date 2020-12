Gesamtschule Neviges baut eine Schülerbücherei auf

„Der Sterntaler“, ein Sachbuch über Pferde und natürlich darf auch Harry Potter nicht fehlen. In der Gesamtschule Neviges, An der Maikammer, freuen sich die Schüler auf ihre eigene kleine Bücherei. Vor allem in der großen Pause sollen Kinder die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, zu entspannen, neue Literatur zu entdecken. Möglich macht dies eine Spende der Alice- und Hans-Joachim Thormählen-Stiftung, wie Stephanie Bucher erzählt, Abteilungsleiterin der Klassen 5 und 6 und Mitglied der erweiterten Schulleitung.

Spende einer Stiftung

Virtueller Tag der offenen Tür Die Gesamtschule Neviges lädt am Samstag, 5. Dezember , zu einem virtuellen Tag der offenen Tür ein. Ein Rundgang vor Ort ist in der Corona-Pandemie nicht möglich. Dazu haben Schüler Videos verfasst, zu sehen auf der Homepage www.ge-neviges.de . Fragen beantwortet das Kollegium von 10 bis 13 Uhr unter 02053 496 90. Zurzeit besuchen 232 Schüler der Klassen 5 und 6 die Schule, kommissarischer Leiter ist Jens Bullmann.

„Wir haben 5000 Euro bekommen und damit die Buchhandlung Rüger in Neviges beauftragt, uns ein Potpourri aus Belletristik und Sachbüchern zusammen zu stellen. Die haben da ja so manchen Tipp.“ Neben Science-Fiction und Klassikern wie Robinson Crusoe findet sich auch englisch sprachige Literatur in dem Raum auf der Schulhof-Ebene. So entschied man sich, „Gregs Tagebuch“ mit den beliebten Comic-Zeichnungen auf englisch anzuschaffen. Durch den Grundstock aus der Thormählen-Spende füllen zurzeit 250 Bücher die Regale, es sollen noch mehr werden.

Das „Aufsichts-Personal“ ist startklar

Die Auswahl in der neuen Bücherei stellte die Buchhandlung Rüger zusammen. Später soll man sein Lieblingsbuch auch ausleihen können. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Wenn Corona vorbei ist, freuen wir uns über weitere Bücher oder natürlich auch über Geld“, sagt Stephanie Bucher. Dann sollen die Schüler auch Bücher ausleihen können, das Bibliotheks-Team aus der Klasse 6 steht schon in den Startlöchern. „Im Moment müssen wir erstmal gucken, wie wir das hier in der großen Mittagspause hinbekommen, die Hygiene-Regeln müssen natürlich eingehalten werden, wir arbeiten da gerade noch an einem Konzept.“ Schon jetzt fragten die Kinder aus den Klassen 5 und 6 – mehr gibt es im Moment in der neuen Schule noch nicht – ganz ungeduldig: „Wann geht es los, wann dürfen wir rein?“ Noch vor der Eröffnung steht schon das „Aufsichts-Personal“ fest, so schnell konnte Stephanie Bucher gar nicht gucken.

Tipps von den Leseratten

Alessia (12) und Maja (11) aus der Klasse 6 waren sofort Feuer und Flamme, als sie auf dem Schulhof davon hörten, und sie haben auch schon genaue Vorstellungen von ihrem neuen Job. „Wir könnten helfen, wenn die was nicht finden“, meint Alessia, deren Lieblingsbuch Harry Potter ist. Maja dagegen ist vernarrt in die Reihe „Lotta Leben“, ihre Begeisterung möchte sie künftig gern teilen: „Ich will dann auch Tipps geben, was schön zu lesen ist.“ Gemeinsam mit Stephanie Bucher überlegen die Zwei schon mal, wie denn die Regeln aussehen könnten. Also wie man sich in der Bücherei zu benehmen hat, was später bei der Ausleihe beachtet werden muss.

Neue Schule ist im Aufbau

Die Gesamtschule Neviges wurde im August 2019 in den Räumen der ehemaligen Heinrich-Kölver-Realschule eröffnet. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Ich berate da nur ein wenig, unser Grundsatz lautet ja: Von den Schülern für die Schüler, und das wird auch sehr gut angenommen“, sagt Stephanie Bucher, die von der Gesamtschule Heiligenhaus nach Tönisheide wechselte. Ihre neue Stelle gefällt der 40-Jährigen sehr. „Es ist einfach schön, eine Schule aufzubauen, und der Stadtteil hier ist auch sehr nett.“ Dass sich gleich Schülerinnen fanden, die die neue Bücherei organisieren möchten, sei auch ein Zeichen für Eigenständigkeit. „Das selbstständige Lernen fördern wir ja auch durch unsere Lernbüros.“ Dazu gehöre unter anderem, dass jeder nach seinem individuellen Tempo den Stoff bewältige. Jetzt warten erstmal alle, dass sie die neue Bücherei erobern können, inklusive der kundigen Beratung von Alessia und Maja.