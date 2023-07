Gericht fordert Gutachten: Wie verletzt ein Schlagring?

Wuppertal/Velbert. Im Prozess um Selbstjustiz in einer Wohnung in Velbert fordert das Gericht nun ein Gutachten. Der Angeklagte soll weitere Taten verübt haben.

In dem Strafprozess um Selbstjustiz in Velbert wird das Landgericht Wuppertal ein zusätzliches, gerichtsmedizinisches Gutachten einholen. Für die Verteidigung soll ein Gerichtsmediziner oder eine -medizinerin prüfen, ob Gesichtsverletzungen des Opfers (25) durch einen Schlagring verursacht worden sein können – wie die Staatsanwaltschaft sagt.

Für den 49 Jahre alten Angeklagten geht es um gefährliche Körperverletzung. Im selben Verfahren wehrt er sich gegen weitere Vorwürfe zu Bedrohung: Er soll einem anderen Mann im Streit einen Revolver vors Gesicht gehalten haben.

Der Angeklagte schweigt zu allen Anklagepunkten

Der 49-Jährige gibt an, Lkw-Fahrer im Frühruhestand zu sein. Er befindet sich auf freiem Fuß und schweigt zu allen Anklagepunkten. Mit Berufung wehrt er sich gegen Verurteilung zu elf Monaten Bewährungsstrafe durch das Amtsgericht Velbert. Das Landgericht muss das Geschehen jetzt unabhängig aufklären.

Velberter als „Vergewaltiger“ beschimpft

Der Mann soll im Juni 2019 einen damals 21 Jahre alten Geschädigten in dessen Nevigeser Wohnung angegriffen, als „Vergewaltiger“ beschimpft und misshandelt haben, dabei habe seine spätere Lebensgefährtin (damals 18) daneben gestanden und „Hör auf!“ geschrien. Hintergrund war ein sexuelles Treffen vom selben Tag in der Wohnung. Daran hätten sich der Geschädigte, die 18-Jährige und eine ihrer Freundinnen beteiligt.

Die Frauen sollen unter anderem vermutet haben, dass der jüngere Mann Fotos oder Videos von ihrem Treffen aufgenommen habe. Bei der Racheaktion erlitt das Opfer eine Platzwunde an der Augenbrauen, Prellungen und schwere Ängste, die Wohnung zu verlassen. Nach dem Geschehen ermittelte die Polizei gegen alle beteiligten Personen in jeweils eigenen Verfahren.

Plötzlich einen Revolver in der Hand

Im März 2020 soll es an der damaligen Wohnanschrift des Angeklagten zu der Drohung mit einer Waffe gekommen sein: Hintergrund sei ein Autoverkauf gewesen. Dabei seien drei Interessenten erschienen, als der Wagen schon vergeben war. Laut einem Zeugen sei das anfangs ruhige Gespräch an der Wohnungstür gekippt, nachdem er seine vergeblichen Fahrtkosten von Frankfurt erwähnt habe: „Er hat gebrüllt: Verpisst Euch, ihr Scheiß-Kanaken!“ Von hinter der Wohnungstür habe der Mann seine rechte Hand hervor geholt - ein silberfarbener Revolver darin: „Er hat ihn mir direkt vors Gesicht gehalten.“ Den Zeigefinger habe er am Abzug gehabt. Die Männer flüchteten und riefen die Polizei.

Als nächstes will das Landgericht das gerichtsmedizinische Gutachten beauftragen. Nächster Verhandlungstermin ist der 1. August 2023.

