Gemeinde in Neviges lädt zum Weihnachts-Parcours ein

Online-Gottesdienst, ein „Weihnachtsweg“ durch die Stadtkirche und Weihnachts-Musical im Internet : Mit pfiffigen Angeboten möchte die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Neviges auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, in und mit ihrer Kirche Weihnachten zu feiern. Denn eines ist klar: Den üblichen traditionellen Familiengottesdienst kann es Heiligabend in der Stadtkirche nicht geben. „Es ist immer sehr voll, da können Hygiene-Regeln unmöglich eingehalten werden“, sagt Pfarrer Detlef Gruber. Was das Presbyterium stattdessen alles auf die Beine gestellt hat, findet er selbst richtig spannend. Wer einfach nur einen schönen Gottesdienst besuchen möchte, kann auch dies tun – allerdings einen Tag früher oder am 24. erst spät in der Nacht.

Für Familien einen Tag früher

Für den Parcours ein Zeitfenster buchen Der Online-Gottesdiens t inklusive Weihnachtsmusical ist auf der Homepage www.evangelische-kirche-neviges.de abzurufen. Hier erfolgt auch die Anmeldung zum Weihnachts-Parcours. Man muss dabei verbindlich ein Zeitfenster angeben. Dies ist auch im Gemeindehaus Siebeneicker Straße 5 möglich. Für die beiden Familiengottesdienste am 23. Dezember im Siepen kann man sich unter 02053 503 2652 anmelden.

Bereits am 23. Dezember gibt es in der ehemaligen Kirche im Siepen um 17 und um 19 Uhr einen Familiengottesdienst vor allem auch für Kinder. Zwar gehört das Gotteshaus inzwischen der Jugendhilfe Lohmühle, doch wird es für besondere Anlässe zur Verfügung gestellt. Das bewährte Team Britta Burkhardt und Stephan Schnautz ist auch bei diesen besinnlich-fröhlichen Gottesdiensten dabei, die Predigt hält Pfarrer Gruber. Da die Plätze begrenzt sind, muss man sich anmelden unter 02053 503 2652.

Für den Weihnachts-Parcours in der Stadtkirche muss man sich vorher anmelden und ein Zeitfenster buchen. Foto: Carsten Klein / FFS

Heiligabend ist dann wirklich alles ganz anders. Bereits ab 10 Uhr strahlt die Gemeinde auf ihrem You-Tube-Kanal einen Online-Weihnachts-Gottesdienst aus, inklusive der Weihnachtsgeschichte „Das Wunder von Neviges“ , ein modernes Krippenspiel mit viel Musik. Die insgesamt 64 Akteure – Kinder, Jugendliche, auch ganze Familien – haben dazu an diversen Orten geprobt, unter anderem auf einem Bauernhof mit Schafen und Kühen. Pfarrer Gruber: „Im Laufe des Tages kann man sich das dann anschauen, wer mag, auch mehrmals.“

Parcours durch die Stadtkirche

Am Nachmittag des 24. Dezembers ist die Stadtkirche von 15 bis 18 Uhr geöffnet: Dann lädt die Gemeinde zu einem kreativen Parcours mit sechs Stationen ein. Sechs Stationen der Besinnlichkeit, zum Innehalten. „An jeder Station hat man etwa drei Minuten Zeit, der ganze Parcours dauert 20 Minuten“, erläutert René Görtz, Jugendleiter der Gemeinde. „Dadurch wollen wir erreichen, dass möglichst viele Menschen Heiligabend in die Kirche kommen können“, ergänzt Pfarrer Detlef Gruber.

Draußen brennt ein Feuer

Verraten sei hier nur so viel: Die erste Station ist draußen eine Feuerschale, an einer anderen Station geht es um die Weihnachtsgeschichte, es gibt auch eine kurze Predigt per Video. René Görtz: „Die 20 Minuten sollen nicht langweilig werden.“ Nicht per Video, sondern von Mensch zu Mensch und ganz persönlich ist dann am Schluss der Segen. Wichtig: Wer den Weihnachts-Parcours mitgehen möchte, muss sich ab Sonntag, 29. November, auf der Homepage anmelden und auch ein Zeitfenster angeben.

Ganz traditionell endet dann in der Stadtkirche der 24. Dezember: Zur Christmette um 22 Uhr kann man wie gehabt einfach kommen, hier ist keine Anmeldung erforderlich.