Diese „Flowerwall“ – übersetzt Blumenwand – vermietet Angelika Rasche für Hochzeiten. So können Fotos mit ganz viel „Blüten-Zauber“ gemacht werden.

Porträt „Geli“ zaubert seit drei Jahrzehnten mit Blüten in Velbert

Velbert. Vor 30 hat Angelika Rasche einen alteingesessenen Blumenladen übernommen. Heute gibt sie bei „Blüten-Zauber“ Workshops und macht Hochzeiten bunt.

Angelika Rasche schlägt das Fotoalbum auf und muss selbst lachen: „Ja – so war das damals halt“, sagt die ausgebildete Gärtnerin und Floristin: Auf dem Foto ist sie selbst zu sehen. Ende 20 war sie damals – bekleidet mit einem grünen Kittel in einem mit Blumensträußen und Grünpflanzen vollgestellten Laden. Auf dem Tresen steht eine riesige orangefarbene Registrierkasse – darauf der „Ein Herz für Kinder“-Aufkleber. „Wir hatten ja gerade einmal 30 Quadratmeter zur Verfügung“, erinnert sich „Geli“, wie viele Kunden sie bis heute nennen. „Da mussten wir jeden Zentimeter nutzen.“

Zwei Jahre hatte Angelika Rasche schon in dem alteingesessenen Blumenladen Nevians an der Nevigeser Straße 2 gearbeitet – bis sie ihn 1993 schließlich übernahm und daraus „Gelis Blumenstübchen“ machte. „Damals sah nicht nur innen alles ganz anders aus“, sagt Angelika Rasche und blättert eine Seite im Fotoalbum weiter: „Wo wir jetzt gerade stehen, war damals noch ein Kiosk. Und mein Physiotherapeut hat sich dumm und dämlich an mir verdient, weil ich jeden Tag unzählige Blumen morgens raus- und abends wieder reingeschleppt habe.“

Darum wurde der Name „Gelis Blumenstübchen“ schnell geändert

Schnell stellte sich heraus, dass der Name des Ladens nicht gut gewählt war: „Das klang so, als würde da ein kleines Mäuschen ein paar Blumen zusammenstecken“, sagt Angelika Rasche – und kann auch darüber heute lachen. Und so wurde aus „Gelis Blumenstübchen“ bald der „Blüten-Zauber“. Das passte – und passt bis heute, findet Angelika Rasche, denn die Schnittblumen waren und sind ihre Leidenschaft. Daraus zaubert sie immer wieder neue Kreationen.

So sah das Geschäft 1993 aus, als Angelika Rasche es es übernahm. Rechts war damals noch ein Kiosk. Foto: Alexandra Roth (Repro) / FUNKE Foto Services

So haben sich Blumen- und Blütentrends im Laufe der Jahre verändert

Trends und Kundenwünsche haben sich im Laufe der Zeit verändert – und manchmal war Angelika Rasche ihrer Zeit auch voraus: „Vor einigen Jahren haben Kolleginnen und Kollegen noch gelacht, wenn ich meine Blumenwiesen-Sträuße gebunden habe, die ganz natürlich – nicht symmetrisch – aussahen“, erzählt die Floristin. „Heute sind genau solche Sträuße gefragt und ich coache Kollegen, wie man das hinbekommt.“

„Blüten-Zauber“ in Velbert hat keine festen Öffnungszeiten mehr

Coachings und Workshops – mittlerweile eines der Standbeine von Blüten-Zauber. Das andere Standbein sind Hochzeiten, für die Angelika Rasche vom Brautstrauß bis zur Raumdeko alles anfertigt. Den normalen „Ladenbetrieb“ mit festen Öffnungszeiten hat sie indes aufgegeben. „Edeka war daran schuld“, sagt sie. „Als klar wurde, dass einen Steinwurf entfernt ein riesiger Markt – wo es auch Blumen gibt – entsteht, habe ich einen Experten gefragt, was ich tun soll – und seine Aussage war ganz klar: ,Wenn Sie nichts ändern, werden Sie pleitegehen’.“

Angelika Rasche kann in diesen Tagen das 30-jährige Bestehen von „Blüten-Zauber“ bzw. früher „Gelis Blumenstübchen“ feiern. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wo früher der Kiosk war, finden jetzt Workshops statt

Das wollte Angelika Rasche natürlich nicht – und so setzte sie neue Schwerpunkte. 2015 konnte sie dann auch ihre Räumlichkeiten vergrößern: Wo einst am Kiosk Süßigkeiten, die Tageszeitung und Zigaretten verkauft wurden, ist heute der Workshop-Raum – wo oft an Freitagabenden saisonal wechselnde Kurse stattfinden, aktuell beispielsweise „Sommersträuße binden“ oder „Tischkränze stecken“.

Und – auch darüber ist Angelika Rasche froh: Mittlerweile umgibt ein etwas rostiger Metallzaun den Bereich vor dem Blüten-Zauber. Dahinter blüht und grünt es – da stehen einige Deko-Objekte. Ein kleiner wilder Urwald an einer der Hauptverkehrsachsen Velberts. „Und ich muss nicht mehr alles rein- und raustragen“, sagt die Inhaberin. „Manchmal stehen aber noch heute Menschen vor der verschlossenen Tür und wundern sich, dass wir eben nicht jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet haben.“

Blumen und Blüten sind Angelika Rasches Leidenschaft. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der ewige Lehrling im dritten Lehrjahr

Eine andere liebgewonnene Tradition hat Angelika Rasche nun auch beendet: Es gibt keine Adventsausstellungen mehr. „Es wurde einfach zu viel“, sagt sie. „Wir sind ja nur zu zweit.“ Damit meint sie ihren Mann Bernd, der ihr immer zur Hand geht, wo Hilfe benötigt wird. Offiziell Rentner, hat er von seiner Frau den natürlich inoffiziellen Titel „Lehrling im dritten Lehrjahr“ verpasst bekommen. Damit ist er zufrieden: „Damit bin ich für keine Fehler verantwortlich zu machen“, sagt er schmunzelnd.

Nachts um 3 Uhr zum Großmarkt nach Düsseldorf

Was geblieben ist: Angelika Rasche legt großen Wert auf die Qualität ihrer Blumen. Und so fährt sie regelmäßig nachts um 3 zum Großmarkt nach Düsseldorf – „und ebenso regelmäßig werde ich dann von der Polizei angehalten“, sagt sie – „aber ich kann mich mit meinem Lieferwagen, auf dem übrigens mein eigener Brautstrauß zu sehen ist, immer ausweisen.“

„So lange es mir noch Spaß macht, mache ich auf jeden Fall noch weiter“, sagt Angelika Rasche. „Und Im Moment macht es mir auf jeden Fall noch riesigen Spaß!“

>>> Blüten-Zauber in Velbert

Der Blüten-Zauber befindet sich an der Nevigeser Straße 2 – dort finden auch die Workshops statt.

Ein besonderer Workshop findet am 6. Oktober statt. Gemeinsam wird Schmuck für eine herbstliche Tafel gefertigt – danach gibt es bei Kerzenschein im Hinterhof Häppchen und Getränke an der Tafel.

Mehr Infos zum Blüten-Zauber: www.blueten-zauber-velbert.de

