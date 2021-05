Geistig behinderter Mann aus Wülfrath verschwunden

Wülfrath. Seit Freitagabend wird ein 33-jähriger Mann aus Wülfrath vermisst. Er ist geistig behindert und benötigt dringend Medikamente.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann sucht seit Freitagabend, 7. Mai, den 33-jährigen Benjamin M., aus Wülfrath. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der geistig schwerst behinderte Vermisste in einer gesundheitlichen Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Zuletzt in Wülfrath gesehen

Zuletzt gesehen wurde Benjamin M. am Freitagabend gegen 19. 15 Uhr in der Nähe seiner Wohnanschrift am Karlshauser Weg in Wülfrath . Zuvor soll er sich 15 Euro Bargeld von einer Nachbarin geliehen haben. Seitdem fehlt jede Spur von dem geistig schwerst behinderten jungen Mann, welcher unter anderem an Epilepsie erkrankt ist und regelmäßig Medikamente benötigt. Die bekannten Anlaufadressen des 33-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft und auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief bislang ergebnislos. Die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der vermissten Person zu beteiligen. Auch ein Mantrailer-Hund der Polizei wurde bei der Suche eingesetzt.

Markantes Aussehen des Vermissten

Ersten Hinweisen zur Folge könnte sich der Vermisste möglicherweise in Düsseldorf aufhalten, weshalb auch umliegende Behörden in die Fahndung nach dem behinderten jungen Mann mit einbezogen wurden. .Der junge Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schlank mit leichtem Bauchansatz. Er hat kurze braune Haare, eine auffallend gekrümmte Nase und trägt links ein Glasauge. Auffallend ist auch, dass er am ganzen Körper zittert. Bekleidet war er zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer blauen Jeans und einer mittelblauen Trainingsjacke, eventuell mit dem Vereinslogo „TBW“. Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath unter 02058 / 9200 6180 jederzeit entgegen.

