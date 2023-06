Gegen Ferien-Langeweile: Velberter Sommerleseclub öffnet

Velbert. Der Sommerleseclub der Velberter Stadtbücherei wartet wieder auf Leseratten. Am Ende winken den fleißigen Lesern sogar einige Preise.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und auch in diesem Jahr lädt der Sommerleseclub der Stadtbücherei wieder zum Schmökern ein. Die Anmeldung zum Leseclub ist ab sofort in allen drei Velberter Bibliotheken möglich.

Wer sich schon einmal einlesen und stöbern möchte, was in den letzten Jahren alles an Beiträgen eingereicht wurde, wird hier fündig: https://https://sommerleseclubvelbert.wordpress.com/.

Mindestens drei Bücher lesen

Über die Ferien lesen medienbegeisterte Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene, mindestens drei Bücher oder hören Hörbücher und werden dazu kreativ. Das kann eine Buchbesprechung im Lesetagebuch (auch Logbuch genannt), sein, aber auch ein Bild, eine Zeichnung oder ein Mini-Film zur Lieblingsszene. Der Kreativität ist hier keine Grenze gesetzt: In den vergangenen Jahren haben Familienteams schon Wanderberichte zu Reiseführern geschrieben und gemalt oder Kochbücher getestet. Der Leseclub regt dazu an, sich mit gelesenen und gehörten Texten auseinanderzusetzen.

Projekt des Kultursekretariates

Der Sommerleseclub ist ein Projekt des Kultursekretariats NRW und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Weitere Infos gibt es unter www.sommerleseclub.de

Es gibt auch Preise

Belohnt wird so viel Engagement auf jeden Fall mit einer Urkunde, die viele Schulen auf dem Halbjahreszeugnis vermerken und regionalen Gutscheinen, wie beispielsweise für das Schwimmbad oder den Kletterpark in Velbert-Langenberg. Besonders herausragende und kreative Leistungen gehen ins Rennen um die begehrten goldenen Lese-Oskars. Insgesamt fünf Stück werden in verschiedenen Kategorien vergeben. Ein passendes Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche in den Bibliotheken rundet den Sommerleseclub in Velbert ab.

