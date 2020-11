Gastronomen versorgen weiter mit Lieblingsgerichten

Neviges. Restaurants müssen wegen der Corona-Schutzverordnung geschlossen bleiben. Viele Gastronomen in Neviges bieten einen Abhol- und Lieferservice an.

Alexander Papaioannou, Chef im Restaurant Kitsa’s, Wielandstraße 1, hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Ware bestellen, brutzeln, schnippeln. Alles wie immer, nur, dass seine Gäste in den eigenen vier Wänden essen. Wie viele seiner Kollegen stellt er während der Zwangsschließung, die Bund und Länder in der Corona-Pandemie angeordnet haben, einen Abhol- und Lieferservice auf die Beine, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. „Ich will versuchen, möglichst die ganze Speisekarte anzubieten. Wir haben beim ersten Lockdown gemerkt, dass die Leute das schon gern wollen.“ Von Mittwoch bis Sonntag kann man von 17 bis 20.30 Uhr unter 02053 7402 sein Lieblingsgericht bestellen. Die komplette Karte steht auf www.kitsa’s de.

Freunde und Familie helfen mit

„Unsere Renner sind Burger, Pizza und natürlich das Bifteki“, sagt Alexander Papaioannou, der das Lokal vor drei Jahren von seinen Eltern übernommen hat und jetzt zum zweiten Mal tapfer der Krise trotzt. „Im Frühjahr haben alle Stammgäste mitgemacht, das war so toll. Ich hoffe, es bleibt so.“ Die Heizstrahler, die er eigens für das zusätzliche Zelt vor dem Restaurant an der Wielandstraße gekauft hatte, sind noch gar nicht richtig zum Einsatz gekommen. Dafür setzen sich Verwandte und Freunde jetzt ins Auto und liefern aus, was Alex, wie ihn alle hier im Siepen nennen, zuvor zubereitet hat.

Wochenend-Service im „Alter Bahnhof“

Im Moment kein Ziel für Wanderer: Auch das Traditions-Lokal „Kleine Schweiz“ bietet während der Zwangsschließung wieder einen Abhol- und Lieferdienst an. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Auf seine treuen Stammgäste hofft auch Nikos Sitmalidis im „Alter Bahnhof Neviges“ an der Bernsaustraße. Schon lange vor dem Tod seines Vaters Tassos hatte er hier die Zügel in der Hand, aber heute gehen viele Nevigeser einfach „zu Tassos“, wie es heißt. Hier gibt es nur am Wochenende einen reinen Abholservice. Auf der Karte darf neben griechischen Klassikern wie Gyros auch „Annas Spießbraten“ nicht fehlen. „Den macht meine Mutter seit 40 Jahren“, sagt Wirt Nikos. Auch er hätte gern zusätzlich zum Restaurant seine Gäste draußen unter dem Heizpilz bedient. „Platz haben wir ohne Ende, da kann man gut Abstand halten. Aber geht ja nun leider nicht.“ Bestellzeiten: Freitag und Samstag von 16 bis 22 und Sonntag von 13 bis 20 Uhr unter 02053 4555. Mehr auf www.alterbahnhof-neviges.de.

Auch Torten werden geliefert

Weitere Lokale in Neviges Im „Berger Stübchen da Monticciolo“, Jacob-Lüneschloß-Straße, gibt es Pizzen, Nudelgerichte und mehr, es wird alles auch ausgeliefert.Bestellt werden kann von 16 bis 22 Uhr unter 02053 849 8322. Einen Abhol- und Lieferservice bietet auch das Restaurant Kimmeskamp/Paciello, Elberfelder Straße 19, an. Bestellungen täglich ab 11.30 Uhr unter 02053 49130. Einen reinen Abholservice gibt es in der „Grill-Pizzeria am Dom“, Klosterstraße. Bestellen kann man von 16 bis 21.30 Uhr unter 02053 4964994.

Im „Nostalgie-Café“, Klosterstraße 2, gibt es eine wöchentlich wechselnde Speisekarte mit herzhaften Spezialitäten wie Kohlroulade oder Grünkohl. Auch auf die berühmten Torten muss man nicht verzichten. Angeboten wird ein Abhol- und Lieferservice, letzteres allerdings nur innerhalb von Neviges. „Wir haben beim ersten Lockdown mit dem Abholservice sehr gute Erfahrungen gemacht, die Leute standen zum Teil Schlange“, so Inhaber Lars Jesert. Bestellt werden kann von Dienstag bis Sonntag täglich von 12 bis 18 Uhr unter 02053 8499574 oder per What’s App 0162 5695377.

Ente zum Fertigbrutzeln

Auch im „Haus Stemberg“, Kuhlendahler Straße 295, kann man sich wieder Spezialitäten von Sternekoch Sascha Stemberg unter 02053 5649 nach Hause holen oder auch bringen lassen: Abholung und Lieferung Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. In der „Entenbox“ ist eine vorgebratene Ente mit Klößen und Apfelrotkohl sowie eine Anleitung, wie man die Ente daheim fachmännisch fertig zubereitet. Die gesamte Außer-Haus-Karte sowie weitere Informationen stehen auf der Homepage www.haus-stemberg.de.

Gans in der Kleinen Schweiz

Unter dem Motto „Die Kleine Schweiz Zuhause“ bietet Familie Wiemhoff mit ihrem Team im Traditionsrestaurant „Kleine Schweiz“, Wimmersberger Straße 125, Spezialitäten wie Rheinischen Sauerbraten, Kürbisrisotto oder Gänsebrust an. Bestellt werden kann unter 02053 6225 am Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr und Freitag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Hier gibt es den „Gänsebraten für Zuhause“, kalt mit genauer Kochanleitung und Beilagen wie Bratapfel, Apfelrotkohl und Kartoffelklößen. Die Außer-Haus-Speisekarte steht im Netz auf www.kleine-schweiz de. Bis zu einem Umkreis von ca. zehn Kilometern werden Speisen und Getränke ausgeliefert.

Italienisches aus Tönisheide

Italienische Spezialitäten werden im Herzen von Tönisheide im „Casa lo Monaco“, Kuhlendahler Straße 1, zubereitet. Unter 02053 4917447 kann man sich Pizza und Pasta, Fischspezialitäten wie Zanderfilet in Zitronensauce und Süßspeisen wie Tiramisu abholen oder auch bringen lassen. Bestellzeiten: Dienstag bis Samstag von 15 bis 22 und Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Die Speisekarte steht im Netz auf www.casalomonaco.de.

„Das hier ist ein bisschen wie Seepferdchen. Man darf nicht untergehen“, so hatte Alexander Papaioannu beim ersten Lockdown gesagt. Alle Gastronomen hoffen auch dieses Mal auf die Unterstützung ihrer Gäste.