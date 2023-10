Gas und Bremse verwechselt? Seniorin baut Unfall in Velbert

Velbert. Eine schwer verletzte 83-Jährige, drei beschädigte Autos und mehrere zehntausend Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls in Velbert.

Gegen 14.50 Uhr war eine 73 Jahre alte Frau aus Neuss am Mittwochnachmittag mit ihrem BMW auf der Blumenstraße in Velbert unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 61 hielt sie an, um ihre Beifahrerin – eine 83-jährige Velberterin – aussteigen zu lassen. Anschließend setzte sich das Auto laut Polizei „plötzlich rückwärts in Bewegung und riss dabei die 83-Jährige mit, die sich noch immer im Wirkungsbereich der noch geöffneten Beifahrertür befand“.

Danach stieß der BMW, so berichtet es die Polizei, mit seinem Heck in einen am Fahrbahnrand geparkten Citroën, der wiederum in einen Peugeot geschoben wurde, ehe der BMW nach vorne beschleunigte, mit einer gegenüberliegende Hausfront kollidierte und letztlich in einer Hauseinfahrt zum Stillstand kam.

Beifahrerin (83) muss intensivmedizinisch behandelt werden

Während die Fahrerin bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt blieb, erlitt die 83-jährige Beifahrerin erhebliche Verletzungen. Sie wurde daher mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Schaden in Velbert beläuft sich laut Polizei „auf mehrere zehntausend Euro“

Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die anderen beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe von mehreren zehntausend Euro.

Nach ersten Ermittlungen am Unfallort hatte die 73-jährige Fahrerin „anscheinend die Gänge sowie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt“. So zumindest berichtet es die Polizei. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

