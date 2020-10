Gartenbauverein Neviges kürt seinen Chef zum Sieger

Diesen Moment wird Gerd Teichmüller, seit 25 Jahren der 1. Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Neviges, so schnell nicht vergessen. „Ich bin wie immer die Zettel mit den Auswertungen durchgegangen, auf einmal hab ich groß geguckt.“ Und Ehefrau Edith erzählt: „Da hat er gerufen: Ich werd verrückt.“ Denn Gerd Teichmüller hatte plötzlich seinen eigenen Namen gelesen, er selbst hat den vereinsinternen Gartenwettbewerb 2020 gewonnen. Die unabhängige vierköpfige Jury vergab für sein grünes Paradies an der Horather Straße in Wuppertal-Dönberg in allen Sparten die höchste Punktzahl.

Ehrung im kleinen Kreis

Bürgermeister Lukrafka übergab Urkunden an (v. l.) Horst und Ruth Ludwig, Edith und Gerd Teichmüller sowie Jürgen Kirchner und Gisela Unterhagen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Ich habe mich natürlich gefreut, aber so ganz recht war mir das erst nicht. Sieht ja schon bisschen komisch aus, aber es ging alles mir rechten Dingen zu“, so der 82-Jährige. Und daran hat niemand der 150 Mitglieder Zweifel, auch wenn sich bei der Ehrung im Gasthaus Seidl kaum jemand mit den Teichmüllers und vier weiteren Gartenfreunden freuen konnte. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie vergab Bürgermeister Dirk Lukrafka die Urkunden dieses Mal im ganz kleinen Kreis.

Ein letztes Mal Rasen schneiden

Aber die Gartenfreunde besuchen ihren Vorsitzenden und besten Ratgeber ja sowieso am liebsten dort, wo er ihnen nicht nur viel erklären, sondern die guten Tipps auch gleich zeigen kann. So lautet jetzt im Oktober die Devise: „Alles, was verblüht ist wegschneiden, das gilt für alle Pflanzen, das ist jetzt die Hauptarbeit“, sagt Gerd Teichmüller, der selbst in seinem grünen Paradies im Moment noch ordentlich zu tun hat. Aber bloß nicht zu eifrig dabei sein, warnt der Experte: „Man kann jetzt zwar noch ein letztes Mal den Rasen mähen, aber bitte nicht zu kurz. Sondern so vier bis fünf Zentimeter stehen lassen, damit hab ich übrigens auch im Sommer immer gute Erfahrungen gemacht.“

Grünkohl kommt in die Tiefkühltruhe

Klein, aber super aromatisch und so gesund: Die selbst gezogenen Tomaten landen im Suppentopf oder auf dem Butterbrot. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

In fast jeder Jahreszeit gibt’s genug zu tun, auch jetzt im Herbst: „Überall noch mal ordentlich Unkraut jäten und Hühnermist auf die Beete werfen. Den lässt man dann abregnen, im Frühjahr grab ich alles um und hab dann die beste Erde.“ Und darauf gedeiht allerlei Gemüse so prächtig, dass es bei Teichmüllers im Sommer alle drei bis vier Tage ein leckeres Tomatensüppchen gibt oder in Kürze herzhaften Grünkohl. Die letzten Köpfe der „Palme des Nordens“ erntet Gerd Teichmüller in diesen Tagen, der Großteil ist schon weg. Wie bitte? Grünkohl muss doch Frost haben! „Klar, bekommt er auch, nämlich bei uns im Tiefkühlschrank“, sagt der Gartenexperte und lacht. Mit dem Trick hat er dem Kohlweißling, jenem hübschen weißen Schmetterling, schon so manches Jahr ein Schnippchen geschlagen.

Bienen lieben Lavendel

Beliebt auch bei jungen Familien Der Obst- und Gartenbauverein besteht seit 82 Jahren. Auch wer nur einen Balkon hat, bekommt hier Tipps. Zurzeit hat der Verein 150 Mitglieder. Während der Corona-Pandemie interessierten sich nach Auskunft des Vorsitzenden auch junge Familien für den Verein. Sie So hätten einige erstmals Gemüse angebaut und die Selbstversorgung getestet. Bei Interesse für eine Mitgliedschaft eine Mail schreiben an gerd.teichmueller@arcor.de.

„Wenn der Kohlweißling im Sommer fliegt, dann legt er seine Eier in die Blätter, auch in andere Gemüse. Und das tut dem Gemüse nicht gut.“ Also wird die „Palme des Nordens“ vorher eingesammelt und bekommt den nötigen Frost in den eigenen vier Wänden. Was jetzt nicht heißt, dass die Familie Teichmüller kein Herz für alles hat, was im Garten summt und brummt. Dann hätte der Vereinsvorsitzende nie und nimmer den ersten Platz gemacht. Denn bewertet werden beim Obst- und Gartenbauverein nicht nur die buntesten Blumen und dicksten Kartoffeln. Wer hier gewinnen will, muss auch Nistkästen aufstellen sowie Bienen eine Heimat geben. „Hier, die Lavendelbüsche, was glauben Sie, was da im Sommer los war.“

Im Keller die Saison vorbereiten

Die Korallanfuchsien sind einer der Farbtupfer im Garten der Teichmüllers. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zu guter Letzt sei auch wichtig, was vielen Hobbygärtnern schwer falle: „Mal nichts tun, der Garten braucht ab Oktober Ruhe.“ Ehefrau Edith lächelt wissend – ihr Mann und Ruhe… Gerd Teichmüller hat dann auch einen prima Tipp, die harten Monate zu überstehen. Nämlich bis zum Frühjahr einfach im Keller abzutauchen. „Mein Gewächshaus, die Hochbeete, das hab ich alles selbst gebaut.“