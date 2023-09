Ganze Serie von Einbrüchen in der Velberter Innenstadt

Einbrecher waren am Wochenende in der Velberter Innenstadt unterwegs.

Velbert. Am Wochenende haben Einbrecher gleich mehrere Geschäftsräume und Wohnungen in der Velberter Innenstadt heimgesucht. Ein Täter entkam nur knapp.

Eine ganze Serie von Einbrüchen in Ladenlokale auf der Friedrichstraße und in Wohnungen beschäftigt die Polizei in Velbert. In der Nacht auf Samstag (23. September) ist ein bislang noch unbekannter Täter in ein Sonnenstudio an der Friedrichstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelte der Einbrecher die Eingangstür zu dem Studio auf und durchsuchte dieses im Anschluss nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter anderem das Geld aus der Kasse.

Beute aus Velberter Läden steht noch nicht fest

In der Nacht zu Sonntag wurden zwei weitere Einbrüche in der Fußgängerzone begangen. An der Friedrichstraße brachen die Täter sowohl in eine Eisdiele als auch in ein Blumengeschäft ein. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Samstagabend (23. September 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung an der Kaiserstraße eingedrungen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter durch das Küchenfenster Zugang in die Wohnung. Angaben zur Tatbeute gibt es noch nicht.

Einbrecher kann genau beschrieben werden

Ebenfalls am Samstagabend (23. September) ist ein bislang noch unbekannter Mann in ein Wohnhaus an der Nevigeser Straße eingebrochen. Als um kurz nach 21 Uhr ein Bewohner des Hauses nach Hause zurückkehrte, überraschte er einen Einbrecher, der dann flüchtete. Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, schlanke Statur und glattrasiertes Gesicht. Ertrug schwarze Kleidung und eine schwarze Schirmmütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

