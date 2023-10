„Ganz toll!“: Ritter Rost und Drache Koks verzaubern Velbert

Velbert. Sie sind für viele Kinder die Lieblinge aus Büchern oder Hörspielen: Nun waren Ritter Rost und seine Freunde mit Autor Jörg Hilbert in Velbert.

In der oberen Etage der neuen Bibliothek im Forum tuscheln mehrere Kinder aufgeregt miteinander: Sie alle kennen Ritter Rost gut – teils aus Hörspielen, teils aus Büchern. „Ob er dann gleich wirklich zaubert?“, fragt ein Mädchen und blickt auf die Leinwand, auf der das Cover von „Ritter Rost und das magische Buch“ prangt.

Dann ist es endlich so weit: Bibliotheksmitarbeiterin Yvonne Klebsch kündigt den Mann an, auf den die gut 30 Zuhörer warten: Erfolgsautor Jörg Hilbert, der einige seiner beliebten Figuren – das Burgfräulein Bö, den Drachen Koks und natürlich Ritter Rost – nach Velbert mitgebracht hatte. „Pro Jahr mache ich ein paar hundert solcher Lesungen“, sagt Jörg Hilbert, „auch in Velbert war ich schon mehrfach“.

Jörg Hilbert liest nicht nur – er singt auch gemeinsam mit den Kindern in Velbert

Sein erstes Buch erschien vor rund 30 Jahren, aber seine Geschichten haben nichts von ihrer Faszination für junge Leser verloren. Pünktlich um 15 Uhr beginnt dann die Lesung – und die Kinder tauchen in die zauberhafte Welt von Ritter Rost ein. Eine besondere Überraschung erleben die Kinder, als Jörg Hilbert seine Ukulele auspackt. Denn zur Welt von Ritter Rost gehöre stets die Musik von Felix Janosa, so der Autor. Die Kinder werden ermutigt, mitzusingen, und so stimmt die gesamte Gruppe begeistert das Lied „Koks, der Drache“ an.

Wie gut sich die neue Bibliothek im Forum Velbert für Lesungen eignet, hat sich beim Besuch von Jörg Hilbert, Ritter Rost & Co. gezeigt. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Der kleine Drache Koks entdeckt ein magisches Buch

In der nächsten Dreiviertelstunde nimmt Jörg Hilbert die Kinder und ihre Eltern auf eine Reise in das Schloss aus Eisen mit. Gemeinsam mit dem kleinen Drache Koks erleben sie ein spannendes Abenteuer, als dieser ein magisches Buch findet und anfängt, darin zu lesen. In dem Buch stehen lauter geheime Zaubersprüche, denen der kleine Drache nicht widerstehen kann. So nimmt der Zauber seinen Lauf.

Das Abenteuer wird durch Illustrationen auf der Leinwand und musikalische Elemente untermalt. Als Jörg Hilbert zu den letzten Seiten kommt, fragt er in die Runde gespannter Kindergesichter, wie sie sich denn das Ende vorstellen. Nach kurzem Überlegen teilen ein paar Kinder ihre Ideen der Runde mit. Als Jörg Hilbert das Rätsel auflöst, sind viele der Kinder sehr überrascht.

So finden die Besucher in Velbert die Lesung und das neue Ritter-Rost-Abenteuer

„Ich fand es ganz toll“, sagt Ilyas (6), „am besten hat mir das Lieder-Singen gefallen“. Die Freunde Fionn (8) und Tayler (9) sind sich einig, dass sie viel Spaß bei der Lesung hatten. Besonders lustig sei das Ende gewesen, findet Fionn.

Ganz und gar nicht einig sind die beiden sich hingegen bei der Wahl ihres Lieblingscharakters. Fionn findet: „Der Ritter Rost ist die beste Figur, weil er einem Roboter ähnelt und Roboter total cool sind.“ Das sieht Tayler ganz anders: „Ich mag den kleinen Drachen Koks viel mehr. Am liebsten hätte ich selber einen Drachen, der Feuer spucken kann – dann könnte ich immer Marshmallows machen.“

Autor signiert in der Velberter Bibliothek seine Bücher

Zum Abschluss hatten die Kinder dann die Möglichkeit, ihre eigenen Ritter-Rost-Bücher zu erwerben und sie von Jörg Hilbert signieren zu lassen. Auf diese Weise konnten sie das zauberhafte Abenteuer mit nach Hause nehmen – und immer wieder in die Welt von Ritter Rost eintauchen.

>>> Familienkonzert mit Ritter Rost

Am 4. November findet ab 15 Uhr ein Ritter-Rost-Familienkonzert in der Essener Zeche Zollverein statt.

Tickets kann man online über die Internetseite von Jörg Hilbert – joerghilbert.de – erwerben

