Ganz schön teuer: Was Velbert für die Container-Schule zahlt

Neviges. In Velbert-Neviges stellt die Stadt für die katholische Sonnenschule 20 Module auf. Warum das für den Schulstart im August nötig ist.

Wer in diesen Tagen über die Hohenbruchstraße in Velbert-Neviges fährt oder dort spazieren geht, reibt sich verwundert die Augen: In den vergangenen Wochen sind neben der Turnhalle über 20 Container aufgestellt und zusammengesetzet worden. Hier lernen mit Beginn des neuen Schuljahres die beiden vierten Klassen der Sonnenschule – und die Module können sich sehen lassen. „Das ist doch ganz chic geworden“, ist Marc Meyer zufrieden. Der Bautechniker in Diensten des städtischen Immobilienservice lädt zu einer Besichtigung der neuen Klassenräume ein, da ist Sportlichkeit gefragt.

Besucher müssen noch regelrecht in den Container klettern. „Hier kommen die Rampen dran, damit die Kinder bequem rein und rausgehen können“, zeigt Marc Meyer auf die eisernen Treppen, die auf die Montage warten. Drinnen haben die Mitarbeiter der Firma des Containerverleihers alles millimetergenau verbunden. Man merkt nicht, dass es sich um zusammengefügte große Schachteln handelt. „Solche Interimsbauten erfüllen dieselben Standards wie feste Bauten“, versichert Marc Meyer und verweist auf die Isolierung an Decken, Wänden und Fenstern, die außerdem alle mit Jalosien versehen sind. An dunklen Tagen sorgen LED-Lampen für Licht.

Container-Klassenzimmer in Velbert-Neviges sind 66 Quadratmeter groß

Auch die gute, alte Tafel stellt Hausmeister Antonio Casalino in den Container-Klassenzimmern auf. Foto: Ulrich Bangert

„Jedes Klassenzimmer ist 66 Quadratmeter groß, dazu kommt noch ein kleinerer Differenzierungsraum direkt nebenan. Insgesamt verfügt der Containerbau über eine Fläche von 240 Quadratmetern, auf der neben einer Toilettenanlage für das Lehrpersonal eine für die Kinder untergebracht ist. Da müssen die Handwerker noch mal ran: „Die Urinale in Jungenbereich werden neu montiert. Die waren viel zu hoch, da kamen selbst erwachsene Männer kaum dran“, beanstandete Marc Meyer. Bevor der erste Container aufgestellt werden konnte, musste der Platz – hier wurde früher gelegentlich Sport getrieben – erst einmal hergerichtet werden. Dazu kamen Leitungen für Wasser, Abwasser, Strom und Internet.

Die Schule auf Zeit kostet 495.000 Euro

Maß nehmen, damit hier später auch alles passt: Marc Meyer vom Immobilienservice der Stadt Velbert ist zufrieden. Die Container erfüllen die gleichen Standards wie feste Bauten. Foto: Ulrich Bangert

„Der Interimsbau ist an die Heizung der benachbarten Turnhalle angeschlossen“, erläutert Marc Meyer weiter. Neben digitalen Tafeln werden in beiden Klassenzimmer zusätzlich noch die klassischen aufgestellt, über deren Oberflächen die Kreide so schön quietscht. Das Budget für diese Maßnahme liegt bei 495. 00 Euro, wobei Aufbau, Abbau und Miete für 36 Monate bei 408 000 Euro liegen. „Hinzu kommt die Option auf eine Verlängerung um weiter zwölf Monate.“

Offene Ganztagsschule in der ehemaligen Kirchhalle

Denn an welcher Stelle in Neviges sich die Sonnenschule in einigen Jahren befinden wird, ist zurzeit ungewiss. Fest steht, dass die katholische Bekenntnisschule künftig zweizügig geführt. Das Ausweichen auf die Container ist eine Zwischenlösung, langfristig wird eine Verlagerung angestrebt. Die Räumlichkeiten des ursprünglich als Kindergarten errichteten Gebäude an der Goethestraße sind begrenzt: So stellt die benachbarte Jugendhilfe Lohmühle schon zeitweise die ehemalige Kirchhalle für die Offene Ganztagsschule zur Verfügung. Dazu wurde im vergangenen Schuljahr übergangsweise der Musikunterrichtsraum zu einem normalen Klassenraum umfunktioniert.

Neuer Standort der Sonnenschule ist noch ungewiss

Damit es in den kommenden Jahren in den vier Grundschulen in Neviges acht Züge gibt, steht ein Umzug der Sonnenschule an. Allerdings haben die politischen Gremien noch keine endgültige Entscheidung getroffen, weil wahrscheinlich künftig die Raumkapazitäten für die weiterführenden Schulen knapp werden könnten. Ein Umzug kann überhaupt erst vollzogen werden, wenn die Gesamtschule An der Maikammer in Tönisheide in den Neubau am Waldschlößen umgezogen ist. So lange bleiben die Viertklässler der Sonnenschule in ihrem Container.

>>> Start ist am 7. August

Die Viertklässler der Sonnenschule können ihre neuen Räume am Montag, 7. August um 8.15 Uhr beziehen.

Am 7. August beginnt außerdem der Unterricht für die zweiten und dritten Schuljahre. Die „I-Dötzchen“ werden einen Tag später um 10 Uhr eingeschult.

