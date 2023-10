Fußgängerin in Velbert angefahren und schwer verletzt

In Velbert ist am Sonntag eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt worden.

Langenberg. In Velbert-Langenberg ist eine 19-jährige Fußgängerin am Sonntag von einem Auto angefahren worden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Noch sucht die Polizei Zeugen für einen Unfall, der sich am Sonntagmittag, 15. Oktober, in Velbert-Langenberg ereignet hat – obwohl der Hergang offenbar schon feststeht: Gegen 14.10 Uhr wollte eine 19-jährige Fußgängerin aus Ratingen an einer Ampel die Dr.Hans-Karl-Glinz-Straße überqueren. Dabei zeigte die Fußgängerampel laut Bericht der Polizei aber „rot“.

Autofahrerin aus Velbert kann der Fußgängerin nicht mehr ausweichen

Eine 22-jährige Velberterin, die zur selben zeit auf der Glinz-Straße in Richtung Vogteier Straße unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen. Das Auto erfasste die 19-Jährige. Das junge Mädchen wurde durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geworfen und zog sich nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete letztendlich ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Zeugen können sich jederzeit an die Polizei wenden: 02051 946-6110.

