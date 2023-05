Fußball-Turnier: Dies sind Velberts beste Nachwuchskicker

Velbert- Grundschulmeisterschaften im Fußball

Beim Spiel zwischen GGS Max&Moritz (blaue Trikots) gegen Bergische Strasse bei den Grundschulmeisterschaften im Fußball am Donnerstag, den 11. Mai 2023, auf der Platzanlage an der Von-Böttinger-Straße in Velbert. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

