Für wen im Forum Velbert 220 Rucksäcke gepackt werden

Velbert. In jedem Rucksack stecken ein Spiel, Malsachen und Süßigkeiten. Wer diese Sachen bekommt und warum auch das gemeinsame Packen ein Symbol ist.

Die Integrationshilfe Langenberg (IHLA) hat im Foyer des Forums öffentlich 220 Rucksäcke gepackt. In jedem Rucksack landeten ein hochwertiges Spiel, Malsachen und Süßigkeiten.

Die Rucksäcke werden in Kürze in ein Kinderheim in die Ukraine gebracht.

Am Ende der Aktion stapelten sich 220 Rucksäcke im Foyer des Forums Velbert. Foto: Beatriz Huélamo / FUNKE Foto Services

Gemeinsames Packen in Velbert ist „gelebte Integration“

„Gelebte Integration ist, wenn wir so eine Aktion gemeinsam machen“, sagt der IHLA-Vorsitzende Gero Sinha.

Der Lions Club Velbert-Heiligenhaus hatte 5000 Euro für die Aktion beigesteuert – rund 90 Prozent der Gesamtkosten.

