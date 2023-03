Frühlingserwachen und Kinder-Theaterfestival am Schloss

Zwei Tage dauert das „Frühlingserwachen“, der Kunsthandwerkermarkt am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges.

Velbert. Das Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges kommt ganz groß raus – mit Frühlingserwachen und Frühlings-Kinder-Theaterfestival.

Die Strömung der Luft und der Strom der Elektronen ‒ zwei Arten, Schwingungen und Klänge zu erzeugen – so beschreiben die Velbert Kulturloewen, was Ioannis Zedamanis und Thomas Machoczek (organIC) am Freitag, 24. März, auf der Bühne des Bürgerhauses Langenberg (Hauptstraße 64) präsentieren. Orgel und Elektronik treten ab 19 Uhr in einen Dialog und eröffnen Klangräume, die in dieser Form nur selten betreten werden.

Ioannis Zedamanis und Thomas Machoczek begeben sich mit der einzigartigen Orgel im Bürgerhaus und verschiedenen elektronischen Instrumenten auf eine musikalische Entdeckungsreise durch organisch sich entwickelnder Harmonien und rhythmisch-pulsierender Sequenzen.

Ioannis Zedamanis ist klassisch ausgebildeter Musiker und Organist. Thomas Machoczek begleitet mit seinem Modularsystem Live-Vertonungen von Filmen und Kunstprojekten. Mit ihrem Programm „organIC“ bringen sie Orgel und unterschiedliche elektronische Instrumente in ein organisches Wechselspiel miteinander. Einlass ist gegen 18 Uhr, Karten kosten sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse 15 Euro (ermäßigt 6 Euro). Die Tickets gibt es unter anderem auf www.neanderticket.de.

Frühlingserwachen am Schloss Hardenberg

Zwei Tage lang dauert es, das „Frühlingserwachen“ rund um Schloss Hardenberg im Neviges. Der Kunst- und Handwerkermarkt öffnet am Wochenende 25./26. März jeweils von 11 bis 18 Uhr. Mehr als 50 Aussteller sind im Innen- und Außenbereich der Vorburg zugegen und bieten ein breitgefächertes Angebot aus kunsthandwerklichen Arbeiten, Dekorationen, Floristik, Malerei und Kulinarischem. Des Weiteren werden zur Eröffnung der Gartensaison Blumen, Pflanzen sowie Dekoratives und Nützliches für den Garten angeboten. Der Eintritt ist frei.

Kinder-Frühlings-Theaterfestival

Hier in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges veranstalten die Kulturloewen Velbert das Kinder-Frühlings-Theaterfestival. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die United Puppets eröffnen mit „Lunaris. Ein Weltraummärchen“ das Kinder-Frühlings Theaterfestival – und zwar am Freitag, 31. März, um 16 Uhr in der Vorburg von Schloss Hardenberg: Der Mond, die Milchstraße, das Weltall – schon immer hat uns Menschen fasziniert, was dort hinter den Wolken, jenseits unserer eigenen Welt ist. „Lunaris“ bricht mit den Kindern in die Unendlichkeit des Universums auf und erzählt die Geschichte einer unerwarteten Freundschaft. Die Begegnung von zwei Wesen aus zwei unterschiedlichen Welten rückt die Frage in den Blickpunkt: Ist das Fremde eine Bedrohung oder vielmehr die Möglichkeit für neue Erfahrungen? Das Stück richtet sich an Kinder ab 4 Jahren, es spielen Melanie Sowa und Philipp Michael Börner. Einlass ist gegen 15 Uhr, Karten kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) und sind erhältlich unter anderem auf www.neanderticket.de.

Weiter geht es schon einen Tag später, am 1. April, mit dem Theater Herzeigen aus Tübingen. Das Ensemble spielt „Das Traumfresserchen“ nach einer Geschichte von Michael Ende. Beginn ist um 16 Uhr, ebenfalls in der Vorburg. In Schlummerland ist das Wichtigste für alle Leute, gut zu schlafen. Derjenige, der am Besten schlafen kann, ist der König. Nur Prinzessin Schlafittchen freut sich abends nicht aufs Bett. Sie fürchtet sich vor dem Einschlafen, weil sie nachts oft böse Träume hat. Schließlich begibt sich der König selber auf eine Reise in die Welt hinaus, um ein Mittel gegen böse Träume zu finden. Als er schon fast aufgeben will, trifft er das Traumfresserchen, das liebend gerne alle bösen Träume auffrisst und nur die guten übrig lässt. Das Stück eignet sich für alle ab 4 Jahren, es spielen Isabelle Guidi und Sofia Müller. einlass ist ab etwa 15 Uhr, die Karten kosten auch hier 7 Euro (ermäßigt 5 Euro/www.neanderticket.de).

Zum Abschluss des Festivals kommt Lutz Großmann mit seinem Puppentheater am 2. April ab 16 Uhr in die Vorburg. Er präsentiert „Geschichten gegen die Angst“ für Kinder ab 5 Jahren. Basierend auf dem Buch „Geschichten für die Kinderseele“ von Linde von Keyserlingk packt Lutz Großmann seine Angstkommode aus und öffnet drei geheimnisvolle Schubladen, in denen er ganz unterschiedliche Ängste verborgen hält. Jeder von uns hat Angst – meist vor dem Unbekannten. Und weil für Kinder vieles unbekannt ist, begleiten Ängste ihre Erforschung und Entdeckung der Welt. „Wer keine Angst hat, kann auch nicht mutig sein“, schreibt Linde von Keyserlingk. Einlass ist ab etwa 15 Uhr, Karten kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro/ www.neanderticket.de).

>>>Benefizkonzert und Ausstellungsende<<<

Im Paul-Ludowigs-Haus in Wülfrath steht am Samstag, 25. März, ein Galakonzert mit international bekannten Opernstars an. Das Konzert soll anknüpfen an die Tradition früherer „Neujahrskonzerte“ im Paul-Ludowigs-Haus. Beginn ist um 15 Uhr. Die Spenden gehen diesmal an den Verein „Ukrainer-Kinder in Not“. Eintrittskarten gibt es in den Vorverkaufsstellen in Wülfrath (Genusstreff Schlüter, Kutscherstuben) oder Mettmann (Bovensiepen, Kiosk Graf, Florastraße).

Die Vereinigte Gesellschaft lädt am Sonntag, 26. März, zu einem Klavierabend in die VG an der Hauptstraße 84 ein. Im Großen Saal spielt ab 17 Uhr der Pianist Hyuk Lee Werke von Mozart, Rachmaninow und Chopin. Der Eintritt kostet 10 Euro (inkl. Freigetränk).

In der Galerie 23 an der Frohnstraße 3 in Langenberg endet am Sonntag, 26. März die Ausstellung mit Werken von Yahia Alselo (14 bis 17 Uhr). Es sind auch noch einige Skulpturen der Künstlerin Mercedes Neuss zu sehen. Kontakt zur Galerie: 0176 82303025 oder info@galerie-23.de.

