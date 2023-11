Flüchtlingsunterkunft auf Schulhof? Das sagt die Stadt dazu

In der Gesamtschule Velbert-Neviges werden die Schüler derzeit in 119 Containern unterrichtet.

Velbert. Es gibt Gerüchte, dass Flüchtlinge in Velbert in Containern auf Schulhöfen untergebracht werden sollen. Die Stadtverwaltung bezieht Stellung.

Hartnäckig hält sich in den vergangenen Tagen in Velbert das Gerücht, dass die Stadtverwaltung Flüchtlinge in Containern, die aktuell von Schulen für den Unterricht genutzt werden, unterbringen wolle.

In der Ratssitzung am Dienstagabend bezog der zuständige Erste Beigeordnete Gerno Böll – auf Anfrage der AfD – dazu klar Position: Es gebe derzeit in der Maikammer, in der Sonnenschule und der Grundschule Nordstadt Klassenräume in Containeranlagen bzw. in Modulbauweise temporär errichteten Gebäuden.

Klare Aussage der Stadtverwaltung Velbert

Böll: „Diese müssen vollumfänglich für den Schulbetrieb genutzt werden. Es ist nicht beabsichtigt, diese Container für eine Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen.“ Auch eine anderweitige Unterbringung in Schulen sei nicht beabsichtigt.

Fest steht allerdings nun: Durch die Zuweisung von neuen Flüchtlingen im Dezember wird die Stadt Velbert die Sporthalle Fontanestraße als Unterkunft nutzen.

