Flüchtiger Rad-Rüpel verletzt zwei 17-jährige Velberter

Velbert. Nach einem Überholvorgang hat ein unbekannter Radler die Spur von zwei Jugendlichen geschnitten. Obwohl die beiden stürzten, hielt der Mann nicht.

Ein rücksichtsloser Radfahrer hat am Freitagnachmittag(2.7) durch seinen Fahrstil zwei Jugendliche zu Fall gebracht. Dabei wurden sie leicht verletzt, der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Auto kam entgegen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhren die beiden 17-jähriger Velberter mit ihren Fahrrädern nebeneinander die außerörtliche Landstraße in Fahrtrichtung Essen. In einer Linkskurve wurden sie von einem Rennradfahrer überholt. Weil dem Überholenden in der Kurve jedoch ein PKW begegnete, schnitt der Unbekannte die Fahrspur der beiden anderen Radler. Als diese versuchten auszuweichen, verhakten sich die Lenker der zwei Fahrräder und die beiden Velberter stürzten. Hierbei erlitten beide 17-Jährige leichte Sturzverletzungen und an den Fahrrädern entstand Sachschaden.

Rennradfahrer fuhr weiter

Während der entgegenkommende PKW-Fahrer eines schwarzen SUV (leider nicht namentlichbekannt) sofort stoppte und seine Hilfe anbot, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit seinem Rennrad in Richtung Essen fort, ohne Notiz von dem Vorfall zu nehmen und eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Er wird wie folgt beschrieben: zwischen 40 und 50 Jahre alt, schlanke Figur, bekleidet mit schwarzer Sportbekleidung. Er trug einen schwarzen Fahrradhelm sowie eine schwarze Sonnenbrille und fuhr ein schwarzes Rennrad mit strömungsgünstig verkleideten Felgen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.

