Es war schon ein besonderer Moment und sagte viel über Befindlichkeiten in der Corona-Pandemie aus, als Ralf Burmester berichtete, dass man der Kommunikation rein über digitale Kanäle überdrüssig sei und etliche Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück in die Firma wollten. Denn das tat der geschäftsführende Gesellschafter von „Helbako“ (Heiligenhaus) und IHK-Vizepräsident in dem ersten volldigitalen bzw. rein virtuellen IHK-Wirtschaftsforum. Es war das nunmehr 14. und drehte sich nicht zuletzt darum, wie produzierende Unternehmen die Krise nutzen können, um sich für die Zukunft zu wappnen.

++ Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen?

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

++

Motor aus der Krise

Er ist von der Kreativität und der Kraft zu Innovationen in der Industrie beeindruckt: Landrat Thomas Hendele. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Den Livestream verfolgten in der Spitze 85 Teilnehmer. So viel vorweg: Für die heimische Industrie, deren Kraft und Kreativität gab’s Mittwochabend mehrmals Lob und einen Chapeau. Sie habe schon einmal – nämlich in der Finanzkrise – geholfen, schnell wieder Fahrt aufzunehmen, rief Andreas Schmitz in Erinnerung. „Sie kann und wird wieder Motor aus der Krise sein“, zeigt sich der IHK-Präsident zuversichtlich. Und „tief beeindruckt“ von den Unternehmen, die bislang am Arbeitsplatz „kaum Corona-Infektionen“ gehabt hätten. Die Industrie sei von zentraler Bedeutung, glaubt auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, und werde „sicherlich der Treiber“ sein.

Unsicherheitskompetenzen entwickeln

Schmitz verwies auf die jüngste Konjunkturumfrage der Kammer für die Stadt Düsseldorf und den Kreis Mettmann und kündigte eine weitere Blitzumfrage an, deren Ergebnisse alsbald publiziert werden. Man sei angesichts der Unwägbarkeiten infolge der Pandemie gut beraten, „gewisse Unsicherheitskompetenzen“ zu entwickeln, rät Schmitz und unterstreicht Stellenwert und Notwendigkeit eines attraktiven Flächenangebots. Sowohl für vorhandene als auch neue Betriebe. Die IHK setze sich für die Reaktivierung alter Gewerbegelände ein.

Mobilität im Neanderland organisieren

Flächen und Fachkräfte sind auch aus Sicht von Thomas Hendele „die entscheidenden Themen“. Dem Landrat zufolge zielt das Gutachten von Kreis und IHK nicht zuletzt darauf ab, bestehende Gewerbegebiete zu entwickeln und optimieren. Flächen, auch solche für Wohnbebauung, seien sehr rar und kostbar. „Unser Prä ist regionales Marketing.“ Zudem gelte es Nachwuchs zu qualifizieren und Mobilität zu organisieren.

Langsam aus dem Tal der Tränen kommen

Nachfolge im Kreis ist geregelt Dr. Ulrich Hardt , der über lange Jahre hier in Velbert die IHK-Zweigstelle geleitet hat und nunmehr den Südkreis mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Stadt(teil)management betreut , geht zum nächsten Februar in den Ruhestand . Das berichtete IHK-Präsident Andreas Schmitz im Verlauf des Wirtschaftsforums. Als Nachfolgerin von Hardt steht bereits Tina Schmidt fest. Marcus Stimler ist vom Standort Velbert aus weiterhin für das nördliche Neanderland zuständig.

Die Firmen sind unterschiedlich stark gebeutelt. Marc-Oliver Köhler, Geschäftsführer von „Brüninghaus & Drissner“ (Hilden) berichtet von bis zu 90 Prozent Umsatzverlust im April. „Wir kommen wohl mit einem blauen Auge aus der Krise“, meint Geschäftsführer Olaf Tünkers und erzählt, dass bei „Tünkers Maschinenbau“ (Ratingen) aktuell die Nachfrage explosionsartig ansteige.

Hilfreiche Kunden und Lieferanten

Bei „Helbako“ ist das Geschäft, das Ralf Burmester zufolge aus dem Verkauf von Produkten und aus Entwicklungsprojekten besteht, vorübergehend um 60 Prozent eingebrochen. Die Liquiditätslage sei „rasch eng geworden“, habe sich aber dank einer Landesbürgschaft stabilisiert. Kunden hätten die Firma unterstützt, Lieferanten die Zahlungsfristen verlängert. Und Gabriele Kracht, die einzige Frau in der Männerrunde, berichtete, dass die Soforthilfe sehr schnell auf dem Konto gelandet war. „Das ging ratzifatzi.“ Doch die „Credo Stahlwarenfabrik Gustav Kracht“ (Haan) habe letztlich weder davon noch von Steuerstundungen Gebrauch machen müssen.

Taten für das Leben nach Corona

Derweil sich wegen des Ausfalls von Messen einige Firmen Showräume gebaut haben, wie Hendele erzählte, hat man in Haan z. B. einen Online-Shop auf die Beine gestellt, die Logistik überdacht und die länger geplante Produktionserweiterung in Angriff genommen. Die geschäftsführende Gesellschafterin Gabriele Kracht: „Es gibt ja schließlich ein Leben nach Corona.“