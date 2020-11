Firma Mauell in Neviges hat Insolvenzantrag gestellt

Die Firma Mauell GmbH mit Sitz Am Rosenhügel hat Insolvenzantrag gestellt, das Verfahren ist Anfang November am Amtsgericht Wuppertal eröffnet worden. Nach WAZ-Informationen geht es um Leistungen an Pensionäre, die sich angehäuft haben sollen. Dazu und zu der Höhe der Summe wollte sich Steffen Reusch, Rechtsanwalt bei der Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, nicht äußern. Er bestätigte jedoch, dass einer der Gläubiger ein Pensionssicherungsverein sei. Die Gläubigerversammlung ist für den 9. Dezember im Amtsgericht Wuppertal anberaumt.

Der Betrieb geht weiter

Schuldner ist sein eigener Insolvenzverwalter Die Eigenverwaltung bei einem Insolvenzverfahren ist laut den Paragraphen 270 ff. der deutschen Insolvenzordnung die Möglichkeit eines Schuldners, die Insolvenzmasse unter Aufsicht eines Sachwalters selbst zu verwalten und über sie zu verfügen. Der Schuldner wird so gleichsam zum Insolvenzverwalter in eigener Sache . Seit einer Änderung der Insolvenzordnung im Jahre 2012 findet diese besondere Spielart des Insolvenzverfahrens deutlich häufiger Anwendung.

Da es sich um ein so genanntes eigenverantwortliches Insolvenzverfahren handelt, berät BDO die Eigenverwaltung, also die Firma Mauell. Sachwalter ist Rechtsanwalt Marco Kuhlmann aus Wuppertal, Fachanwalt für Insolvenzrecht. „Es ist beabsichtigt, den Betrieb in Eigenverwaltung fortzuführen“, erklärt Rechtsanwalt Steffen Reusch. „Der Geschäftsbetrieb wird fortgesetzt, man will einen Insolvenzplan aufstellen“, so der Berater der Firma Mauell. Es gehe jetzt um eine Stabilisierung, damit der Geschäftsbetrieb langfristig fortgeführt werden könne. Mitarbeiter seien durch die Insolvenz nicht unmittelbar betroffen.

„Der Kern des Betriebs ist gesund, aber wir können nicht noch 500 Rentner versorgen“, sagt Bernhard Mecking. „Wir sind in Gesprächen mit dem Pensionssicherungsverein“, so der Mauell-Geschäftsführer weiter. Dieser übernehme einen großen Teil der Zahlungen. „Die Leute sind beruhigt, bei uns geht es weiter. Das ist das Wichtigste.“

Nach WAZ-Informationen geht es bei den zukünftigen Pensionskosten um mehrere Millionen Euro. Dies soll ein schon länger währender Prozess sein. Geld, das früher 600 Mitarbeiter erwirtschaftet hätten, müsse seit der Verkleinerung des Betriebs von lediglich noch 100 Leuten erarbeitet werden, das sei eigentlich kaum zu schaffen. Die Auftragslage soll ganz gut sein.

Unternehmen 2016 zurück gekauft

Bernhard Mecking, langjähriger Geschäftsführer der Mauell-Gruppe, hatte das Unternehmen 2016 von dem Mannheimer Konzern Bilfinger zurück gekauft. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services/Archiv

Zu den Geschäftsfeldern der Firma Mauell gehören unter anderem Kraftwerkservice, Kontrollräume, Visualisierungssysteme und Leitwarten. Das als „Helmut Mauell GmbH“ 1957 gegründete Traditionsunternehmen hat eine wechselvolle Geschichte: Aus der „Helmut Mauell GmbH“ war Anfang 2013 per Verkauf an den Mannheimer Konzern Bilfinger „Bilfinger Mauell“ geworden , das zunächst zu der Sparte „Bilfinger Power Systems“ gehörte. Im Jahr 2016 kaufte der langjährige Geschäftsführer der Mauell-Gruppe Bernhard Mecking die Firma zurück und wurde damals Geschäftsführer und alleiniger Eigentümer. Seitdem geht das Unternehmen Am Rosenhügel als „Mauell GmbH“ wieder eigene Wege.

Mauell setzt auf Sonnenenergie

Die Marschrichtung wurde damals folgendermaßen festgelegt: Die Sparte Netzwerktechnik wollte man verkaufen, das Unternehmen sollte schlanker werden. Die Devise hieß: Konzentration auf die ursprünglichen Stärken von Mauell wie Wartentechnik, Kontrollräume, große Videosysteme und Mosaiksysteme. Seit dem Sommer 2019 nutzt das Unternehmen Sonnenenergie. und stellt rund 30 Prozent des benötigten Stroms selbst her. Damit verringert Mauell den Ausstoß von Kohlendioxid und spart noch dazu dank des Pachtmodells der Stadtwerke Velbert.